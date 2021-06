Wien, 09.06.2021 - Für große Unternehmen sind Begriffe wie SDG-Kompass, EU-Taxonomie oder Offenlegungsverordnung (SFRD) längst keine Fremdwörter mehr, denn sie haben vielfach bereits eigene Abteilungen für Corporate Social Responsibility (CSR) eingerichtet. Aber auch kleine Unternehmen kommen am Thema Nachhaltigkeit nicht mehr vorbei, denn viele von ihnen sind Teil der nationalen bzw. globalen Lieferketten. Zudem müssen Banken bei der Kreditvergabe künftig vermehrt nachhaltige Kriterien berücksichtigen, was in weiterer Folge auch KMU betrifft. Neben den Risiken gibt es aber vor allem unzählige Chancen, die sich durch die Umsetzung von CSR-Maßnahmen in den Unternehmen ergeben.

Der Handlungsbedarf im Bereich Nachhaltigkeit wird auch für kleinere Unternehmen immer größer. Die Volksbank startet daher mit den CSR-Experten von respACT einen virtuellen Veranstaltungsreigen für KMU in verschiedenen Bundesländern. Präsentiert werden auch Best Practice-Initiativen von regionalen Unternehmen.

CSR-Experten von respACT sind mit an Bord

"Wir wollen mit diesem virtuellen Veranstaltungsreigen in den Bundesländern den KMU-Kunden der Volksbank den Wert und das Marktpotenzial von nachhaltiger Entwicklung näherbringen", erklärt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher vom Volksbanken-Verbund. In Kooperation mit den CSR-Experten von respACT werden bei den Online-Veranstaltungen praxisnahe Umsetzungsmöglichkeiten vermittelt. In den Bundesländern soll deshalb auch ein Best Practice-Modell eines regionalen Unternehmens präsentiert werden.



"Alle 193 UNO-Mitgliedsstaaten haben sich auf 17 nachhaltige Entwicklungsziele geeinigt, die unseren Planeten bis 2030 lebenswerter machen sollen. Diese Ziele umfassen soziale, ökologische und ökonomische Aspekte und der Anspruch ist nichts Geringeres als die Transformation unserer Welt", unterstreicht Peter Giffinger, respACT-Präsident und CEO Austria bei Saint-Gobain. Das Beenden von Armut gehört ebenso zu diesen Zielen wie nachhaltiger Konsum und Produktion. "In Zeiten grenzenloser Globalisierung heißt das, sich bewusst auf regionale Produkte und Dienstleistungen zu konzentrieren: Auf Produktion vor Ort, mit Rohstoffen von nebenan wie zum Beispiel Gips aus lokalem Bergbau oder Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern ¬- und immer verbunden mit dem Blick auf die gesamte Lieferkette sowie der Verminderung des CO2-Fußabdruckes", so Giffinger weiter.