BAADER BANK belässt SOFTWARE AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Software AG auf "Add" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das erste Quartal des Softwareunternehmens sei erwartungsgemäß verhalten gewesen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf dem aktuellen Niveau sei die Aktie günstig, allerdings müsse sich das Wachstum noch beschleunigen./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2021 / 07:48 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST