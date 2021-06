Fishawack Health erweitert sein Omnichannel-Angebot mit der Akquisition der Analytics-getriebenen Digital-Marketing-Agentur closerlook

KNUTSFORD, England, 9. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Fishawack Health, ein führender globaler Handelspartner für die Life-Science-Branche, gibt die Übernahme des in Chicago ansässigen Unternehmens closerlook bekannt closerlook LLC. closerlook ist eine digital-native Healthcare-Agentur, die künstliche Intelligenz (KI) und Datenanalysen nutzt, um Omnichannel-Strategien, kreative und digitale Medienlösungen für Life-Science-Marken über den gesamten vorkommerziellen und kommerziellen Lebenszyklus eines Medikaments zu entwickeln.

Die Fähigkeiten und Softwareprodukte des preisgekrönten Unternehmens in den Bereichen Data Science, KI und fortschrittliche Analytik liefern Life-Science-Marken Echtzeit-Einblicke und bieten die Möglichkeit, hyper-gezielte und präzise personalisierte Kampagnen in großem Umfang zu entwickeln. Dieses Fachwissen, kombiniert mit Fishawack Health's breitem Spektrum an medizinischer Kommunikation, Werbung und Beratung, wird Vermarktern im Gesundheitswesen einen konkurrenzlosen Zugang zu einer integrierten Plattform bieten, die auf Wettbewerbsvorteile ausgelegt ist.

Der Ansatz von closerlook für datengesteuertes Marketing im Gesundheitswesen basiert auf vier ineinandergreifenden Fähigkeiten: Omnichannel-Strategie, konzeptionelle Kreativität und Inhalte, digitale Taktik und Medienmanagement sowie fortschrittliche Analytik. Diese werden alle von Backstage Intelligence, der firmeneigenen Daten- und Informationsplattform für den Markt, unterstützt. Die Plattform nutzt KI und Data Science, um die Erfahrungen von medizinischem Fachpersonal und Patienten zu informieren und präzise anzupassen. Eine solche Personalisierung stellt sicher, dass Biopharmaunternehmen auf neuartige und intelligente Weise mit Kunden und Patienten in Kontakt treten, Innovationen vorantreiben und medizinisches Fachpersonal und Patienten mit dem Wissen versorgen, das sie benötigen, um die Gesundheitsergebnisse zu verbessern und ein besseres Leben zu führen.