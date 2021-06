Den letzten markanten Höhepunkt markierte Apple bei 145,09 US-Dollar Anfang dieses Jahres und ging in eine kurzzeitige Konsolidierung auf 116,00 US-Dollar über. Zwar konnte anschließend ein Rebound zurück an 137,00 US-Dollar vollzogen werden, allerdings ließen sich Käufer kaum blicken und die Aktie musste erneut Abschläge auf den seit September letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend hinnehmen. Dynamische Zugewinne blieben bislang aus, Apple steckt am 50-Tage-Durchschnitt derzeit noch fest. Gelingt es allerdings diese Hürde zu meistern, könnte weiteres Kurspotenzial freiwerden.

Bullen müssen nachlegen

Um von der Wahrscheinlichkeit eines Kaufsignals profitieren zu können, sollte erst ein Anstieg der Apple-Aktie mindestens über 128,50 US-Dollar abgewartet werden. In diesem Szenario könnte es dann weiter in Richtung 131,25 bzw. 135,00 US-Dollar weiter rauf gehen. Spätestens um 138,00 US-Dollar dürften aber wieder ausgedehnte Gewinnmitnahmen anstehen. Ein nicht unwahrscheinliches Verkaufssignal ergibt sich dagegen unterhalb von 124,80 US-Dollar, dann könnte es rasch zu einem Test des EMA 200 bei 120,11 US-Dollar kommen. Darunter werden weitere Abschläge in Richtung der Märztiefs bei 116,21 US-Dollar sehr wahrscheinlich.