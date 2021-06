ANANDA Scientific und NYU Grossman School of Medicine geben bekannt, dass der erste Patient für die klinische Studie angemeldet wurde, bei der Liquid Structure Cannabidiol (CBD) für die Behandlung von posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) geprüft wird

ANANDA Scientific Inc., ein Biotech-Pharmaunternehmen, und die NYU Grossman School of Medicine haben heute bekanntgegeben, dass der erste Patient für eine klinische Studie angemeldet wurde, bei der Nantheia A1002N5S geprüft wird. Dies ist ein Prüfpräparat, bei dem Cannabidiol in der proprietären Bereitstellungstechnologie Liquid Structure als Therapie für Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) und für neurokognitive Beeinträchtigungen bei Patienten mit PTBS und mit Schädel-Hirn-Trauma (SHT) komorbider PTBS genutzt wird.