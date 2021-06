Enero gibt die Ernennung von Heather Kernahan als Global Chief Executive Officer von Hotwire bekannt

Brent Scrimshaw, Enero Group CEO; Heather Kernahan, Hotwire Global CEO; Barbara Bates, Senior Advisor, Enero Group. (Photo: Business Wire)

Barbara Bates, die Hotwire in den letzten fünf Jahren erfolgreich geleitet hatte, wird künftig bei Enero eine neu geschaffene, leitende Beratungsposition einnehmen. Bates setzt dabei die M&A-Aktivitäten von Enero in Nordamerika unterstützend um und ist dabei weiterhin Brent Scrimshaw unterstellt.

„Ich möchte Barbara für ihre Leitungsfunktion und ihr Engagement für Hotwire danken, das sich dadurch zu dem heute erfolgreichen Unternehmen in der globalen Technologie-Kommunikationsberatung entwickelt hat. Sie war über beinahe drei Jahrzehnte hinweg eine innovative, geachtete und den Wandel gestaltende Führungspersönlichkeit in der weltweiten Kommunikationsbranche. Ich freue mich, dass sie weiterhin in der Unternehmensgruppe bleibt.“

„Dieser Wechsel bietet Heather Kernahan eine hervorragende Gelegenheit, Hotwire in die nächste Wachstumsphase zu leiten. Sie bewies unglaubliche Führungsqualitäten, um mit den Herausforderungen und Möglichkeiten des rasch wachsenden Geschäftsbetriebs von Hotwire USA fertig zu werden. Sie hat die Fähigkeiten, die Erfahrung und den Ehrgeiz für Wachstum. Ihre Ernennung beweist die große Stärke des Hotwire Führungsteams. Ich vertraue darauf, dass sie das Unternehmen weiterhin in Schwung hält und Hotwire sogar noch erfolgreicher macht“, sagte Brent Scrimshaw.

Heather Kernahan gab zu ihrer Ernennung folgenden Kommentar ab: „Es gibt für mich keine interessantere als die Technologiebranche. Ich freue mich, das Hotwire Team in einer Situation des fortgesetzten Wachstums zu leiten. Wir hegen ehrgeizige Pläne, um aus unserem raschen Wachstum und den weltweiten Technologiekunden mehr Wert zu schöpfen. Letztere suchen nach einer Alternative zu den großen, multinationalen Agenturen. Barbara hat eine Kultur, ein Team und eine Geschäftswelt geführt, nach der die größten Technologieunternehmen der Welt suchen. Ich fühle mich geehrt, jetzt dieses Unternehmen leiten zu dürfen. Nachdem wir nun 20 Jahre hinter uns gelassen haben, fühlen wir uns, als würden wir gerade neu anfangen.“