Bitcoin – die Linie der Wahrheit?

Nach der Korrektur um nahezu 50 Prozent steht beim Bitcoin seit einigen Wochen eine größere Konsolidierung an. Spätestens über 40.000 Dollar war nach oben Schluss, nach unten finden sich Richtung 30.000 Dollar immer neue Käufer, die den Coin vor einem Absturz bewahren. Spannend ist der Blick auf einen Klassiker der technischen Analyse – die 200-Tage-Linie. Diese liegt derzeit bei 33.500 Dollar. Wie die Grafik aus unserem Research zeigt, ist diese Linie oft wegweisend für die Kryptowährung. Darunter droht eine längere Korrektur, darüber geht es oft lange aufwärts. Trader handeln den Bitcoin weiter zuverläßig und günstig bei eToro - dem Testsieger in unserem Broker-Vergleichstest. Regelmäßige Analysen und Tradingideen zum Bitcoin und anderen Kryptowährungen erhaltet ihr in unserem Börsendienst.

Quelle: Strategas Research