Schnelle Liquidität – ganz unbürokratisch und sofort verfügbar

Gerade in Zeiten des zunehmenden Onlinehandels benötigen Kunden oft schnell und unbürokratisch einen Kredit.

Wovon hat man eigentlich immer zu wenig? Richtig: Vom Geld. Gerade in Zeiten der Pandemie kann das zum Problem werden. Liquide Mittel müssen oft schnell und unkompliziert verfügbar sein, z.B. um eine unerwartete finanzielle Notsituation zu lösen.

Startups benötigen oft schnell liquide Mittel

Ein Bistro-Gründer erzählt: „Im Oktober 2019 habe ich ein kleines Bistro eröffnet. Wegen des Lockdowns musste ich mein Restaurant schließen und darf nur auf Bestellung und Abholung liefern. Der erwartete und geplante Umsatz ist also über ein Jahr lang ausgeblieben. Und letzte Woche kam die Katastrophe: Die Spülmaschine ging kaputt! Ich habe nicht genug Bargeld, um eine neue zu kaufen, kann den Kauf aber auch nicht hinauszögern, weil ich sonst meinen Betrieb nicht weiterführen kann. Einen Bankkredit bekomme ich nicht, weil ich für die Eröffnung des Bistros schon Geld aufgenommen habe und keine Umsatzsteigerungen nachweisen kann.“ Eine wirkliche Zwickmühle!

Kleinkreditnehmer werden häufig vom Kreditmarkt ausgeschlossen

Banken schließen bestimmte Kunden, wie Jungunternehmer mit Geschäftsschulden, Personen mit schlechter Schufa-Auskunft, Durchschnittsverdiener ohne Rücklagen usw. häufig von der Kreditvergabe aus, weil sie keine Sicherheiten nachweisen können. Auch beim Online-Shopping benötigen Kunden nicht selten schnell einen bestimmten Betrag, der nicht erst nach langer Risikobewertung und Genehmigung bereitgestellt werden kann. Die meisten dieser Kunden sind zuverlässig, denn sie sind grundehrlich, dankbar für schnelle Hilfe und legen höchsten Wert auf ihren guten Ruf. Meist benötigen diese Kunden nur kleine Kredite für die Restaurant-Spülmaschine, den Autokauf oder die Anschaffung eines neuen Computers – das Geld muss allerdings meist schnell zur Verfügung stehen.

Schnelles Guthaben für sofortige Bezahlung

Kunden wie der Bistro-Besitzer oder Online-Käufer, die auf Rechnung bezahlen möchten, benötigen einen Anbieter, der ihnen ein Guthaben in einer überschaubaren Höhe schnell und unbürokratisch zur Verfügung stellt. Das benötigte Guthaben ist meist nicht sehr hoch, weshalb er wie bei einer Kreditkarte schnell wieder zurückgezahlt wird und damit nicht dem gleichen Risikoscore unterliegt wie große Kredite. Seriöse Anbieter wie z.B. KREDU arbeiten dabei mit starken und vertrauensvollen Partnerunternehmen zusammen, die die schnelle Bereitstellung des Guthabens garantieren.

Benutzerfreundliches Verfahren

Zuerst registriert sich der Kunde beim Anbieter, identifiziert sich online per Video-Ident und erhält innerhalb von 10 Minuten eine virtuelle Mastercard. Diese kann der Kunde mit Aufladekarten, die er bei Kredu auf Rechnung kaufen kann, mit einem Guthaben zwischen 50 und 2.000 Euro aufladen. Mit der Mastercard kann der Kunde anschließen in jedem Online-Shop die gewünschte Ware bezahlen und direkt nach Hause liefern lassen. Die Rechnung für die Aufladekarte muss bei Kredu erst nach 45 Tagen begleichen werden. Im Unterschied zu einer Guthabenaufladung, wie sie z.B. mit Paysafe, die an der Tankstelle gekauft werden kann, muss vorab kein Geld verfügbar sein und der Einsatz ist nicht an eine bestimmte Akzeptanzstelle gebunden, sondern kann online überall eingesetzt werden, wo Mastercard akzeptiert wird. Und der Unterschied zu einem Bankkredit liegt auf der Hand: Keine Bürokratie, keine Wartezeiten, sondern sofortige Guthabenverfügbarkeit auch bei nicht optimaler Schufa. Die Rechnung wird bequem innerhalb von 45 Tagen bezahlt – auch in Raten.

Rund um die Uhr verfügbar

Der benötigte Kleinbetrag steht dem Kunden also rund um die Uhr und auch am Wochenende oder an Feiertagen innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung und kann in Millionen von Onlineshops auf der ganzen Welt überall dort verwendet werden, wo eine Mastercard als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Der klassische Kredit hat bei kleineren Beträgen damit so gut wie ausgedient, denn mit diesem „Buy now Pay later“-Verfahren erhalten Kunden schnell, unkompliziert und unbürokratisch die nötige Liquidität.

Buy-Back-Garantie

Nichts ist für die Ewigkeit gemacht. Daher sollte jeder Käufer seine Kaufentscheidung auch ohne Risiko treffen können. Doch häufig werden gekaufte Waren nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr benötigt, müssen aktualisiert werden oder stellen sich als Fehlkauf heraus. In diesem Fall kann der Kunde sein gekauftes Produkt innerhalb von 12 Monaten an die Versicherung senden und erhält – unabhängig vom Grund für die Rücksendung – bis zu 50 % des Kaufpreises wieder zurück, sofern er es mit dieser Mastercard bezahlt hat. Ein so verkauftes Produkt wird vom Rückkaufunternehmen wiederverwertet oder überarbeitet und weiterverkauft. Es verbleibt so nachhaltig im Wirtschaftskreislauf.

Sicherheit und Technologie

Die Sicherheit der Daten und des Geldtransfers wird auf technischer und organisatorischer Ebene nach den strengen deutschen Datenschutzrichtlinien gewährleistet. Durch Video-Ident wird der Kunde vor Datenmissbrauch geschützt. Künftige Entwicklungen werden die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz nutzen, sodass der Kunde automatisch identifiziert wird, was das Verfahren weiter beschleunigt. Einer Plattform, die Vorgaben der Bankensicherheit und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einhält, kann der Kunde in jeder Hinsicht vertrauen.

Fazit

Über eine virtuelle Mastercard können Kunden innerhalb weniger Minuten eine Online-Zahlungsmöglichkeit von bis zu 2.000 Euro erhalten. Niemand muss sich Sorgen um die langwierige Bonitätsprüfung und den Risikoscore machen, da das Geld unbürokratisch bereitgestellt wird. Die Rechnung ist erst nach 45 Tagen fällig und kann bei Bedarf und je nach persönlichem Bonitätsscore gestundet oder in Raten zurückgezahlt werden. Dank der Buy-Back-Garantie ist eine Kaufentscheidung auch risikofrei und trotzdem nachhaltig.