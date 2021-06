Mickeleit bringt Vordenker für Digitale Transformation der Kommunikation zusammen / Aufruf zur Beteiligung an der Arbeitsgemeinschaft CommTech

Hamburg (ots) - Mit einem Aufruf zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft CommTechwill das Hamburger Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) unterLeitung seines wissenschaftlichen Beiratsmitglieds, Thomas Mickeleit,Ex-Kommunikations-Chef von Microsoft Deutschland, Vordenker für die DigitaleTransformation der Kommunikation zusammenbringen.Kommunikationsfunktionen befinden sich im Umbruch. Communications ist inRückstand zu Vertrieb, Finanzen oder Marketing geraten, wenn es um die Nutzungvon Daten für die Erfüllung ihrer Kernaufgaben geht. Data-driven Communicationsist das neue Credo. In den Funktionen entstehen neue Professionen wie den desData-Analysts oder Data-Storytellers, die die Arbeit fundamental verändern. Diemeisten Kommunikationsabteilungen fühlen sich von diesen Entwicklungenüberfordert. Es fehlt an Wissen und Erfahrungen und wie aus bestehenden LösungenNutzen zu ziehen ist. Im jüngst erschienenen European Communications Monitor2021 sagen fast 90% der befragten Kommunikationsexperten, dass dieDigitalisierung von Kommunikationsprozessen für sie höchste Priorität habe, aberrd. 40% fühlen sich dieser Aufgabe nicht gewachsen.

"Die Erkenntnisse aus dem ECM Report 2021 sind beunruhigend, denn dieDigitalisierung von Kommunikationsprozessen und ihrer Infrastruktur istVoraussetzung geworden, dass Kommunikationsfunktionen überhaupt ihrenWertschöpfungsbeitrag erbringen können", sagt Mickeleit.In der Arbeitsgemeinschaft CommTech sollen PR-Praktiker zusammenkommen, sichüber Digitalisierungsprojekte austauschen, voneinander lernen und damit dieFähigkeit zur Digitalisierung von Kommunikation in die Breite tragen. Geplantsind virtuelle Arbeitsgruppen zu Schwerpunkten wie Tools, Analytics, Methoden &Prozesse sowie Agility sowie Projekte, die nach dem Barcamp-Prinzip vonMitwirkenden priorisiert werden. Auch physische Treffen zur Bildung einerCommunity und Teilen von Best Practices sind geplant, eine erste Konferenz imHerbst dieses Jahres.Die Arbeitsgemeinschaft unter dem Dach des IMWF will besonders den Austauschzwischen Wissenschaft und Praxis befördern. "Viele Technologien, dieKommunikation heute benötigen, stehen im Grunde zur Verfügung. Wir müssen dieNutzungshindernisse aus dem Weg räumen und oft auch grundsätzliche Vorbehaltegegen den Einsatz von Technologien wie Künstliche Intelligenz", beschreibt IMWFGeschäftsführer Jörg Forthmann die Lage.Die Arbeitsgemeinschaft CommTech wird von Thomas Mickeleit geleitet, derlangjährig als Kommunikationschef bei Microsoft Deutschland die Digitalisierungder Kommunikation getrieben hat und jetzt als Kommunikationsberater für DigitaleTransformation sowie als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des IMWF tätigist.Die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft CommTech ist kostenlos und stehtPraktikern offen, die in Unternehmen und Organisationen an der Digitalisierungvon Kommunikation verantwortlich mitwirken. Eine Anmeldung ist auf der Websitedes IMWF ( https://bit.ly/3piq6Qd ) möglich.