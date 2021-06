Leipzig (ots) - Mit 750 Milliarden Euro will die EU Europa wettbewerbsfähiger

und resilienter machen. Der Europäische 'Green Deal' sieht unter anderem vor,

eine Million neue Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu errichten, den

Schienenverkehr zu stärken und saubere Mobilität in den Städten zu fördern.

Investitionen, die neue Geschäftsfelder auch für Energieversorgungsunternehmen

eröffnen könnten.



Heutige urbane Räume haben in den letzten Jahren stadtspezifische

Mobilitätscharaktere entwickelt und werden diesen Weg weiter fortsetzen.

Ausgehend von differenziert genutzten Stadtstrukturen werden sich zukünftig

"individualmobilisierte Mega-Cities" in vereinzelten urbanen Räumen (Quartiere)

konzentrieren - auch verstärkt auf den Umweltverbund, d. h. Fußgänger-Stadt

und/oder Radfahrer-Stadt und/oder ÖPNV-Stadt.





Fehlende Gelder und EntscheidungenProblematisch bleibt die Erschließung der Speckgürtel und weiter entferntenSiedlungsräume, deren Bewohner mobil sein müssen. Hier auf den freien Markt zusetzen ist unrealistisch, Aufwand und Ertrag decken sich nicht hinreichend.Anders als in den Metropolen findet man kaum Disruptoren in der Fläche. DieMobilität ist und bleibt auf dem Land eine subventionsabhängige Leistung derDaseinsvorsorge, die voraussichtlich nur als Kombi-(Dienst-)Leistung mit anderenAkteuren (Lieferverkehr, Entsorgung?) und mit Hilfe der Digitalisierungoptimiert werden kann.Wie kann sich aber urbane Mobilität erfolgreich entwickeln? Aktuell fehlt es zumeinen definitiv an finanziellen Mitteln bei den ÖPNV-Unternehmen. AuchEnergieversorgungsunternehmen zögern mit Investitionen in Lade-Infrastrukturenbzw. der Ertüchtigung ihrer "davor" liegenden Infrastruktur, weilgesellschaftspolitisch (noch) nicht geklärt ist, welche Antriebsform sich beimMIV unter marktwirtschaftlichen demokratischen Rahmenbedingungen durchsetzenwird.Hinzu kommt insbesondere in Deutschland der Faktor Autoland. Die Ausgestaltungder urbanen Mobilität ist in Industriestaaten stark abhängig von der jeweiligenpolitischen und wirtschaftlichen Gewichtung für bzw. gegen dieAutomobilindustrie auf der einen - also Arbeitsplätzen, und dem Klimawandel mitseinen Auswirkungen auf der anderen Seite. Auch zukünftig werden deutsche Autossich besser verkaufen, wenn im Produktionsland der tägliche Beweis fürFunktionalität geliefert wird und mehr finanzielle Mittel in den MIV als in dieÖPNV fließen. An Beispielen wie Helsinki, Oslo, Kopenhagen oder Gent hat sichhingegen gezeigt, dass dort, wo urbane Mobilität in Nationalstaaten ohne großeAbhängigkeit von der Automobilindustrie existiert, ein Wandel deutlich schnellerund radikaler von statten gehen kann.