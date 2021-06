Mais und Sojabohnen rutschen wieder ab

Anzeige

Chicago 09.06.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel wieder leichter. Die Sojabohnen haben sich deutlich von der Marke von 16 USD entfernt. Der Zustand der Maisernte hat sich verschlechtert.



Der festere US-Dollar setzt die Notierungen am Chicago Board of Trade unter Druck. Die Exportnachfrage nach US-Erzeugnissen bleibt weiterhin gut, allerdings könnte ein festerer US-Dollar die Wettbewerbsfähigkeit mit anderen Lieferanten verschlechtern.