Was war da denn gestern los? Die Aktie von BioNTech rauschte nach dem Öffnen der amerikanischen Börse rasant in den Keller! Gleiche Phänomene konnten auch bei anderen Impfstoffaktien festgestellt werden. Zwischenzeitlich konnte man sogar ein Minus von mehr als 10 Prozent verzeichnen! Das hatte es hier lange nicht mehr gegeben. Bricht nun Panik aus?

Wird BioNTech nun weiter in Schieflage geraten oder kann die Aktie endlich wieder ein fettes Plus einfahren? Heute sieht es bislang sehr gut aus und die Aktie scheint sich wieder zu erholen! Die Anlegerstimmung hat sich also wahrscheinlich nach dem gestrigen Crash wieder erholt. Nun steht die Frage im Raum, ob BioNTech das Alltime-High von über 200 Euro wieder erreichen kann.

Egal, ob das eine angebrachte Kurskorrektur war oder der Kurs wieder zu alten Höchstwerten zurückkommt: der Kursverlauf ist weiterhin bockstark und kann die Anleger überzeugen. Hier wird es weiter sehr spektakulär zugehen. Heute kann der Kurs bereits wieder um 2,12 Prozent gegenüber gestern zulegen. Dadurch steigt der Kurs um 3,85 Prozent auf 185,20 Euro!

