---------------------------------------------------------------------------

### Pressemitteilung ###

Hamburg 09. Juni 2021

Der ehemalige Sportreporter und Grimme-Preisträger Gerhard Delling gibt nicht auf, und versucht - mit Hilfe von Bernd Günther - nach seinem Scheitern 2019 erneut ein Aufsichtsratsmandat bei der börsennotierten Hamburger Albis Leasing AG zu ergattern.



Berufsspekulant Bernd Günther verlangt die Bestellung von Gerhard Delling als Aufsichtsrat bei der Albis Leasing AG und will dafür den amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Wittmann abwählen lassen - Günther wörtlich: 'Im Falle der Abwahl beantrage ich, per gerichtliche Bestellung Herrn Diplom Volkswird Gerhard Delling in den Aufsichtsrat zu berufen." Das wird ja was werden!



Nach seinem Abstieg beim WDR und dem endgültigen Aus bei der ARD 2019 sind positive Nachrichten über Gerhard Delling leider rar geworden. Sein Anlageberater und Mentor Bernd Günther hat ihm und weiteren Prominenten alten Fußballfreunden bereits bei einer dubiosen Kapitalerhöhung 2016 günstige Aktien der Albis Leasing AG zugespielt - aber es sollte nicht allein bei den Gewinnen aus diesem fragwürdigen 'Insider Deal" bleiben.

Delling wollte mehr, wie schon damals, bei seinen jeweils gescheiterten Versuchen beim Fernsehen außerhalb des Sports Fuß zu fassen. Wieder sollte Bernd Günther - der Rittmeister der Nebenwerte (so sein Spitzname an der Börse in den 1990er Jahren) - im Frühsommer 2019 den Einstieg in die 'seriöse" Wirtschaftswelt managen.



Nach dem Ende seiner Karriere bei WDR und ARD, Anfang desselben Jahres, sollte ein nahtloser Übergang in die neue Welt des hanseatischen Kaufmanns bereitet werden. Günther versuchte alles, insbesondere machte er seinen damals noch gewichtigen Einfluss bei Vorstand und Aktionären der Albis Leasing AG geltend, und versuchte mit allen Mitteln den Sportreporter als Aufsichtsrat eines börsennotierten Finanzdienstleisters hoffähig zu machen. Aber nicht nur die goldenen Zeiten des Sportreporters waren am Abklingen, auch die Furcht vor dem inzwischen deutlich gestutzten Potential des Berufsspekulanten Bernd Günther war nicht mehr groß genug, um Delling auf das Amt zu hieven.