Neue Volvic Bio-Tee Sorten (FOTO)

Frankfurt (ots) - Volvic erweitert sein Tee-Sortiment mit zwei neuenGeschmacksrichtungen. Zum einen durch den ersten Volvic Bio-Tee ohne Zucker:"Bio Grüner Tee ungesüßt mit Minzgeschmack", zum anderen bietet Volvic nunseinen ersten Tee mit Pfirsichgeschmack in Bio-Qualität an.Die beiden Volvic Innovationen "Bio Grüner Tee ungesüßt mit Minzgeschmack" und"Bio Schwarzer Tee mit Pfirsichgeschmack" enthalten keine Süßstoffe oderZusatzstoffe. Zudem ist der neue Bio-Tee mit Minzgeschmack zuckerfrei. Der neueBio-Tee mit Pfirsichgeschmack kommt mit weniger Zucker aus und enthältmindestens 30 Prozent weniger Zucker als vergleichbare teebasierteErfrischungsgetränke.[1] Darüber hinaus ist Volvic B Corp zertifiziert[2] underfüllt damit strenge Standards in den Bereichen soziale und ökologischeNachhaltigkeit. Die Verpackungen aller Volvic PET-Einwegpfandflaschen bestehenzu 100 Prozent aus Altplastik[3] und sind vollständig recycelbar.

"Volvic Bio Schwarzer Tee mit Pfirsichgeschmack" und "Volvic Bio Grüner Teeungesüßt mit Minzgeschmack" sind ab sofort im 0,75L-Format und ausschließlich inPET-Einwegpfandflaschen aus 100 Prozent rPET[3] für je 1,69EUR deutschlandweitbei ausgewählten Lebensmitteleinzelhändlern wie Rewe, Edeka, Real und inDrogeriemärkten wie Rossmann und Müller erhältlich. Volvic Bio Tee gibt esaußerdem bereits in den Geschmacksrichtungen Matcha und Hibiskus.Die Nachhaltigkeitsstrategie von Volvic: Volvic ist seit Sommer 2020 Teil der BCorp Bewegung in Deutschland.[2] Zusätzlich ist die Marke seit Mai 2020klimaneutral zertifiziert in Scope 1, 2 und 3 (zertifiziert durch CarbonTrust).[4] Seit Herbst 2020 verwendet Volvic ausschließlich recyceltes PET[3]für alle PET-Einwegpfandflaschen der gesamten Marke und konnte so bisher über7.000 Tonnen Plastik einsparen[5].ALLES AUF EINEN BLICK:Volvic Bio Grüner Tee ungesüßt mit MinzgeschmackZutaten :Natürliches Mineralwasser Volvic (98,1%), Bio-Grüntee-Zitronenverbene-Aufguss(1%), Bio-Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (0,8%), natürlichesBio-Zitronenverbenearoma, natürliches Minzaroma.Mit unserem "Volvic Bio Grüner Tee ungesüßt mit Minzgeschmack" ergänzen wir dieRange um eine komplett ungesüßte Variante: kein Zucker, keine Süßstoffe undkeine Kalorien. Ohne Zusatzstoffe.Größe: 0,75LUVP: 1,69EUR"Volvic Bio Grüner Tee ungesüßt mit Minzgeschmack" ist ab sofort deutschlandweitbei ausgewählten Lebensmitteleinzelhändlern wie Rewe, Edeka, Real und inDrogerien wie Rossmann & Müller erhältlich.Volvic Bio Schwarzer Tee mit PfirsichgeschmackZutaten:Natürliches Mineralwasser Volvic (94,3%), Bio-Zucker, Bio-Zitronensaft ausZitronensaftkonzentrat (1,4%), Bio-Schwarzteeaufguss (0,9%), natürliches weißerund gelber Pfirsich-Aroma, Bio-HolunderblütenextraktGröße: 0,75LUVP: 1,69EUR"Volvic Bio Schwarzer Tee mit Pfirsichgeschmack" ist ab sofort deutschlandweitbei ausgewählten Lebensmitteleinzelhändlern wie Rewe, Edeka, Real und inDrogerien wie Rossmann & Müller erhältlich.Das Bildmaterial dazu finden Sie hier (https://danone-my.sharepoint.com/personal/linda_schumacher_danone_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flinda_schumacher_danone_com%2FDocuments%2FBILDMATERIAL%2FVolvic%20Bio%20Tee%20Innovationen%20Juni%202021&originalPath=aHR0cHM6Ly9kYW5vbmUtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3AvbGluZGFfc2NodW1hY2hlci9FbGVlMnJHY19ydEVqVGpJRkFKeFpGTUI1eUF6RGZXTDhqa3BYTElJb3IzQkRnP3J0aW1lPXZJLU4zNzhwMlVn) .[1] Volvic Bio Schwarzer Tee mit Pfirsichgeschmack enthält mindestens 30 Prozentweniger Zucker als vergleichbare teebasierte Erfrischungen, die bis zu 70 GrammZucker pro Liter enthalten.[2] Mehr dazu erfahren Sie hier (https://bcorporation.net/directory/volvic) .[3] Ausgenommen Deckel und Etikett, daran arbeitet Volvic mit Hochdruck![4] Mehr erfahren Sie unter http://www.volvic.de[5] Interne Berechnung, DanPrint.Pressekontakt:Franziska WeberAm Hauptbahnhof 1860329 Frankfurt am Main+49 (0) 175 3616 219mailto:franziska.weber@danone.comhttp://www.volvic.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52288/4936625OTS: Danone Waters Deutschland GmbH