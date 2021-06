6. Norddeutscher Qualitätstag bot virtuelles Workshop-Programm und fachlichen Austausch für die berufliche Praxis

Frankfurt am Main (ots) - Für Qualitätsbegeisterte der Region ist es

mittlerweile ein fester Termin im Kalender. Bereits zum sechsten Mal führte die

Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V. (DGQ) am 8. Juni 2021 in Kooperation

mit der ConSense GmbH, der Deutschen Gesellschaft zur Zertifizierung von

Managementsystemen (DQS GmbH), und der Zeitschrift "Qualität und

Zuverlässigkeit" den Norddeutschen Qualitätstag durch. Nachdem sich dieses

Praxisforum für Qualitätsinteressierte aus Norddeutschland 2020 auch als

Online-Veranstaltung bewährt hatte, setzten die Veranstalter in diesem Jahr

erneut auf das virtuelle Format. Über 100 Teilnehmer hatten sich angemeldet, um

sich zu aktuellen Themen rund um das Qualitätsmanagement zu informieren, zu

vernetzen und auszutauschen.



"Was sich bereits im letzten Jahr bewährt hat, funktionierte auch in diesem Jahr

ganz hervorragend: persönliche Vernetzung, fachlicher Austausch und ein

praxisrelevantes Informationsangebot als Online-Event", freut sich Dr. Stephan

Killich, Geschäftsführer der ConSense GmbH. "Als ConSense GmbH freuen wir uns,

mit dieser Plattform den Austausch rund um das Thema Qualitätsmanagement in

Norddeutschland fördern zu können."









Zu Beginn der Veranstaltung begrüßten Dr. Stephan Killich, Dr. Antje Becker,

Geschäftsführerin der DGQ, und Torsten Laub, Leiter der DGQ-Geschäftsstelle

Hamburg, die Besucher und stimmten sie auf das anstehende Programm ein. Im

Anschluss beleuchtete Georg Jocham, Geschäftsführer der GJ Entscheidungsakademie

GmbH, in seiner Keynote, warum es so schwierig ist, in Meetings mit

Führungskräften und Management Entscheidungen zu erzielen und warum die meisten

Gegenstrategien erfolglos bleiben. Er zeigte Wege auf, mit denen sich

stattdessen zügig Entscheidungen aus der Führungsetage erreichen lassen.



Aus dem Workshop-Angebot konnten sich die Teilnehmer ein individuelles Programm

zusammenstellen. Dabei standen die praktische Umsetzung und der unmittelbare

Austausch im Zentrum. Die Themen beleuchteten einerseits fachliche

Problemstellungen aus dem Qualitätsmanagement, wie etwa die Planung eines

Auditprogramms, die Bewertung von Qualität in Projekten oder neue Dimensionen an

Kundenanforderungen. Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt der Workshops lag auf

Fragestellungen rund um die persönliche Weiterentwicklung im Qualitätsumfeld:

Wie gelingt kollaboratives Arbeiten in virtuellen Umgebungen? Wie lässt sich die

Reputation des Qualitätsmanagements in der eigenen Organisation stärken? Daneben

blieb ausreichend Raum und Zeit, um sich mit den Referenten und im Seite 2 ► Seite 1 von 2



Individuelles Programm aus vielseitigem Workshop-AngebotZu Beginn der Veranstaltung begrüßten Dr. Stephan Killich, Dr. Antje Becker,Geschäftsführerin der DGQ, und Torsten Laub, Leiter der DGQ-GeschäftsstelleHamburg, die Besucher und stimmten sie auf das anstehende Programm ein. ImAnschluss beleuchtete Georg Jocham, Geschäftsführer der GJ EntscheidungsakademieGmbH, in seiner Keynote, warum es so schwierig ist, in Meetings mitFührungskräften und Management Entscheidungen zu erzielen und warum die meistenGegenstrategien erfolglos bleiben. Er zeigte Wege auf, mit denen sichstattdessen zügig Entscheidungen aus der Führungsetage erreichen lassen.Aus dem Workshop-Angebot konnten sich die Teilnehmer ein individuelles Programmzusammenstellen. Dabei standen die praktische Umsetzung und der unmittelbareAustausch im Zentrum. Die Themen beleuchteten einerseits fachlicheProblemstellungen aus dem Qualitätsmanagement, wie etwa die Planung einesAuditprogramms, die Bewertung von Qualität in Projekten oder neue Dimensionen anKundenanforderungen. Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt der Workshops lag aufFragestellungen rund um die persönliche Weiterentwicklung im Qualitätsumfeld:Wie gelingt kollaboratives Arbeiten in virtuellen Umgebungen? Wie lässt sich dieReputation des Qualitätsmanagements in der eigenen Organisation stärken? Danebenblieb ausreichend Raum und Zeit, um sich mit den Referenten und im