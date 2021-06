Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Die Kaserne ist auch Sicht von NichtakademikerInnen der besteArbeitsplatz in Deutschland. Das ist das Ergebnis des aktuellen TrendenceFachkräfte Barometers für den in diesem Jahr 49.262 ArbeitnehmerInnen ohneakademischen Hintergrund befragt wurden. Damit ist die Studie die bisherumfangreichste Arbeitsmarkt-Studie dieser Art. NichtakademikerInnen machen gutdrei Viertel der Beschäftigten auf dem deutschen Arbeitsmarkt aus. Neben derBundeswehr wirken vor allem die großen Automobilbauer anziehend auf diebefragten Fachkräfte. Unter den ersten sechs platzierten Arbeitgebern befindensich gleich fünf aus der Autoindustrie, wovon Porsche der größte Satz (von Platz10 auf 4) nach vorne gelang. Einen ähnlichen Sprung im Ranking verzeichnete dieDeutsche Bahn, die sich auch aufgrund der aufmerksamkeitsstarkenEinstellungsoffensive "Jobs für Deutschland" von Platz 22 auf 7 verbesserte.Zudem bemerkenswert: Der Technologie-Konzern Tesla startete als Newcomer imTrendence Ranking gleich von 0 auf Platz 25 durch. Hinsichtlich der Branchensteht der Öffentliche Dienst in der Gunst der Fachkräfte an der Tabellenspitze,gefolgt von der Automobilindustrie, der Gesundheitsbranche sowie dem Maschinen-und Anlagenbau."Der Trendence-Fachkräfte Barometer ist mit fast 50.000 TeilnehmerInnen indiesem Jahr so umfangreich wie nie zuvor und die bisher größteArbeitsmarktstudie für dieses Segment. Die Ergebnisse zeigen, dass hier einigesin Bewegung ist. Vor allem Arbeitgeber aus dem Öffentlichen Sektor wie dieBundeswehr, aber auch die Bundesagentur für Arbeit oder das Auswärtige Amt habendeutlich an Attraktivität hinzugewonnen. Derartige Organisationen überzeugenFachkräfte unserer Analyse zufolge mit Argumenten wie Jobsicherheit oder einemklaren Führungsmodell", so Robindro Ullah vom Trendence Institut zu denErgebnissen des Rankings.Hohe Jobzufriedenheit schließt Wechselwunsch nicht ausNichtakademikerInnen zeichnet eine vergleichsweise hohe Jobzufriedenheit aus -mehr als zwei Drittel (68%) sind derzeit mit ihrem aktuellen Job zufrieden, 23%sogar sehr. Allerdings bedeutet diese Zufriedenheit nicht, dass Fachkräfte nichtoffen für einen Arbeitgeberwechsel wären. Trotz der wirtschaftlich unsicherenZeiten im Zuge der Corona-Krise schauen sich 42% der befragten Fachkräfte aktivnach neuen Herausforderungen um, 29% tun dies eigenen Angaben zufolge allerdingsnur ab und zu. Weitere 43% sind passiv auf Jobsuche, das heißt: Sie suchen zwarnicht aktiv, wären aber bei einem guten Angebot gesprächsbereit für einen