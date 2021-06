Die Wissenschaftler der Universität von Adelaide haben das Graphenprodukt von First Graphene entscheidend weiterentwickelt.

Das von den Wissenschaftlern der Universität von Adelaide entwickelte Verfahren wird die Dispersionsfähigkeit und die Performance von mit Graphen verbesserten Systeme steigern – und damit nach Aussage des Unternehmens First Graphen weitere Märkte eröffnen!

Kurz gesagt umfasst der Funktionalisierungsprozess die chemische Verbindung von Molekülen mit Graphenplättchen. Das eine Ende des Moleküls verbindet sich mit der Graphenoberfläche, während das andere Ende frei bleibt und mit dem Medium interagiert, dem das Graphen hinzugefügt wird. Das erhöht das Dispersionsniveau und die Interaktion der Graphenplättchen mit dem Medium, was wiederum dessen Eigenschaften weiter verbessert und auch die Dispersion in anderen Mischsystemen wie Polymeren und Gummi. PureGRAPH verfügt bereits jetzt über eine breite Palette an möglichen Anwendungen, die aber, so das Unternehmen, mit dieser Funktionalisierung noch einmal erweitert werden kann.



Darstellung des Funktionalisierungsverfahrens; Quelle: First Graphene

Darüber hinaus bestätigten die Forscher aus Adelaide, dass es sich bei kommerziell verfügbarem pureGRAPH um „makelloses“ Graphen handelt, das eine durchschnittliche Stärke von sechs Schichten hat, sodass das Material die Bezeichnung Few Layer Graphene (FLG) verdient.

Jetzt arbeitet First Graphene mit den Universitätsforschern daran, den Prozess hoch zu skalieren. Ziel ist es, es First Graphene zu ermöglichen, die Anwendungen für seine Produktpalette auszuweiten, die Anwendungsmöglichkeiten für die Endkunden zu erweitern und so schlussendlich die die Nachfrage nach PureGRAPH zu steigern.

FAZIT: Die Verbesserung bzw. weitere Funktionalisierung von PureGRAPH ist eine sehr gute Neuigkeit für First Graphene. Wie das Unternehmen selbst sagt, kann man damit die potenziellen Anwendungsmöglichkeiten des Graphenprodukts erweitern und so die Möglichkeit auf die Eröffnung weiterer Märkte schaffen. Schlussendlich will das Unternehmen natürlich so die Nachfrage nach den eigenen Produkten schaffen bzw. erhöhen. Ob dies gelingt, bleibt abzuwarten, das Potenzial ist aber unserer Ansicht nach groß, wenn das Verfahren erst einmal kommerziell anwendbar ist.

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Folgen Sie uns auf Youtube: https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der First Graphene halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (First Graphene) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von First Graphene profitieren. GOLDINVEST Consulting wird von dieser dritten Partei für die Erstellung von Artikeln zu First Graphene entgeltlich entlohnt, was einen weiteren Interessenkonflikt darstellt.