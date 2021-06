Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund drei Prozent. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 185,52 EUR ausgebildet. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, können sich auf den GD200 stützen. Bei 124,07 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Aufwärtstrends gelten. Wie positiv die Kurse in Aufwärtstrends überraschen können, beweist Moderna heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

