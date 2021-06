Foto: finanzbusiness Gerangel um dritten Bonner Cum-Ex-Prozess geht weiter Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 60 | 0 | 0 09.06.2021, 12:30 | Eigentlich sollte in der kommenden Woche in Bonn ein weiterer Prozess in Sachen Cum-Ex starten. Weil der Angeklagte aber lieber in der Schweiz bleibt, wurde der Termin gecancelt - und ein Haftbefehl erlassen.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer