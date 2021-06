Anlegerverlag CureVac weiter auf Comeback-Kurs – letzte Chance zum günstigen Einstieg? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 09.06.2021, 12:48 | 189 | 0 | 0 09.06.2021, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was der Tübinger Impfstoff-Hersteller CureVac heute wieder auf das Parkett zaubert, ist einsame Spitze. Der Kurs lässt sich auch von schlechten Nachrichten nicht aus der Bahn werfen und steht wieder ganz nah an der Marke von 90 Euro. Wenn diese mit einem satten Sprung übertroffen werden kann, wird es hier schon ganz bald wieder in Richtung von 100 Euro gehen können! Empfehlung für Anleger: Trotz dieser Entwicklung sollten Anleger die Aktie jetzt aber nicht blind kaufen. Wir haben die CureVac-Aktie daher einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Einstiegsszenarien skizziert. Diese Analyse können Sie am heutigen Tag ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken. Es ist nun nur eine Frage der Zeit, bis die Anleger wieder auf den Geschmack kommen und hohe Investitionen in diese wichtige Impfstoffaktie tätigen wollen. Der Kurs macht erste Anzeichen, dass der Mut zurück ist und die Anleger spüren, dass hier bald etwas kommt. Sollte man nun also schnell zupacken, um die großen Gewinne einzusacken und Renditen einzufahren? Der Kursverlauf ist momentan auf jeden Fall wieder höchst vielversprechend. Hier kann man sich einiges erhoffen, denn sobald der Impfstoff zugelassen ist, wird der Hype richtig durch die Decke gehen können. Es ist also wahrscheinlich genau der richtige Moment, um sich einzudecken! Der Kurs springt heute mit einem Plus von 0,30 Prozent und 0,27 Euro auf satte 89,99 Euro! Fazit: Wie stehen die Chancen auf eine Fortsetzung des Hypes? Geht es weiter nach oben oder ist das Ende bereits erreicht? Genau um diese Fragen geht es in unserer großen CureVac-Sonderanalyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.





