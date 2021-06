^ DGAP-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung CEWE: Zwölfte Dividenden-Steigerung in Folge

* Hauptversammlung beschließt Dividendenerhöhung auf 2,30 EUR je Aktie

* Aktionäre erzielen auf Basis des Jahresendkurses 2020 Dividendenrendite von 2,5 %



* Guter Start in 2021: CEWE mit Ergebnissteigerung in Q1

Oldenburg, 9. Juni 2021. Die ordentliche Hauptversammlung der CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901), die Corona-bedingt heute online stattfand, hat allen vorgeschlagenen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Dividende je Aktie steigt im Vergleich zum Vorjahr um 30 Eurocent auf 2,30 Euro. Damit profitieren die Aktionäre des Unternehmens von der zwölften Dividendensteigerung in Folge. Die Dividendenrendite auf Basis des Jahresendkurses 2020 beträgt dabei 2,5 %. "Unser nachhaltiges Wachstum mit steigendem Unternehmensergebnis und unsere sehr solide finanzielle Situation ermöglichen es uns, im zwölften Jahr in Folge eine höhere Dividende auszuschütten. Wir sind sehr stolz darauf, dass CEWE damit zu den wenigen deutschen Unternehmen gehört, die eine über so viele Jahre kontinuierlich steigende Dividende vorweisen können", erläutert Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA.

Ununterbrochene Dividendenzahlungen seit Börsengang und zwölfte Dividenden-Steigerung in Folge

Auf Basis der guten Ergebnisentwicklung 2020 konnte CEWE die Dividende nun bereits zum zwölften Mal in direkt aufeinanderfolgenden Jahren steigern. "Seit der ersten Dividendenausschüttung nach dem Börsengang 1993 zahlt CEWE seinen Anteilseignern ununterbrochen eine Dividende - und nach der erfolgreichen Bewältigung der Analog/Digital-Transformation das nun schon zum zwölften Mal in Folge sogar mit einer Dividendensteigerung", kommentiert Friege. "Besonders freut uns, dass daran auch der Großteil unserer Kolleginnen und Kollegen partizipiert." CEWE fördert ganz aktiv die Beteiligung der eigenen Mitarbeiter am Unternehmen: Schon heute halten gut acht von zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von CEWE Unternehmensanteile und profitieren damit an der Entwicklung des Unternehmens. Die HV-Präsentation des Vorstands sowie die detaillierten Abstimmergebnisse der Hauptversammlung sind auf der Webseite des Unternehmens unter https://ir.cewe.de/hv verfügbar.