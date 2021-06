Peking (ots/PRNewswire) - Peng Liyuan, Ehefrau des chinesischen Präsidenten Xi

Jinping und Botschafterin des guten Willens der Weltgesundheitsorganisation

(WHO) für Tuberkulose und HIV/AIDS, sprach am Montag per Videolink bei der

Eröffnung einer WHO-Tagung zum Thema "Beendigung der Tuberkulose-Todesfälle bei

Menschen mit HIV": Mehr Schwung in die Sache bringen."



Peng sagte, dass dank der gemeinsamen Anstrengungen der internationalen

Gemeinschaft die weltweite Prävention und Behandlung von AIDS und Tuberkulose in

den letzten Jahren bemerkenswerte Ergebnisse erzielt hat.







Einrichtungen zur Prävention und Behandlung von Tuberkulose und AIDS aufgebaut,

sagte Peng. Sie sagte, dass China AIDS konsequent auf einem niedrigen

epidemischen Niveau kontrolliert hat und die Vorfall- und Sterblichkeitsrate von

Tuberkulose in den letzten 20 Jahren um mehr als 40 Prozent bzw. 70 Prozent

gesunken ist.



Diese Errungenschaften haben von der großen Aufmerksamkeit der chinesischen

Regierung, den unermüdlichen Bemühungen des medizinischen Personals und den

Anstrengungen der Freiwilligen profitiert, sagte sie.



Peng erzählte den Teilnehmern einige berührende Geschichten, die sie während

dieses Prozesses erlebt hat.



Peng sagte, die großen Infektionskrankheiten seien eine gemeinsame

Herausforderung für die Menschheit, und es sei der gemeinsame Wunsch der

Menschen, die Bedrohung durch AIDS und Tuberkulose zu beseitigen.



Peng stellte fest, dass COVID-19 weitere Herausforderungen für die Prävention

und Behandlung von AIDS und Tuberkulose mit sich brachte. Sie rief zu

gemeinsamen Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft auf, um Leben zu

schützen und voranzukommen.



Sie rief auch Menschen aus allen Gesellschaftsschichten dazu auf, sich die Hände

zu reichen, um die Prävention und Behandlung von AIDS und Tuberkulose zu

verbessern und Anstrengungen zu unternehmen, um eine globale Gemeinschaft der

Gesundheit für alle aufzubauen.



Link: https://www.youtube.com/watch?v=N7EingDo1rk



Video - https://www.youtube.com/watch?v=N7EingDo1rk



Pressekontakt:



LI Yini

Tel.: +86 13401176434



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132379/4936779

OTS: China Global Television Network Corporation (CCTV+)





China hat Schritt für Schritt einen Kooperationsmechanismus zwischenEinrichtungen zur Prävention und Behandlung von Tuberkulose und AIDS aufgebaut,sagte Peng. Sie sagte, dass China AIDS konsequent auf einem niedrigenepidemischen Niveau kontrolliert hat und die Vorfall- und Sterblichkeitsrate vonTuberkulose in den letzten 20 Jahren um mehr als 40 Prozent bzw. 70 Prozentgesunken ist.Diese Errungenschaften haben von der großen Aufmerksamkeit der chinesischenRegierung, den unermüdlichen Bemühungen des medizinischen Personals und denAnstrengungen der Freiwilligen profitiert, sagte sie.Peng erzählte den Teilnehmern einige berührende Geschichten, die sie währenddieses Prozesses erlebt hat.Peng sagte, die großen Infektionskrankheiten seien eine gemeinsameHerausforderung für die Menschheit, und es sei der gemeinsame Wunsch derMenschen, die Bedrohung durch AIDS und Tuberkulose zu beseitigen.Peng stellte fest, dass COVID-19 weitere Herausforderungen für die Präventionund Behandlung von AIDS und Tuberkulose mit sich brachte. Sie rief zugemeinsamen Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft auf, um Leben zuschützen und voranzukommen.Sie rief auch Menschen aus allen Gesellschaftsschichten dazu auf, sich die Händezu reichen, um die Prävention und Behandlung von AIDS und Tuberkulose zuverbessern und Anstrengungen zu unternehmen, um eine globale Gemeinschaft derGesundheit für alle aufzubauen.Link: https://www.youtube.com/watch?v=N7EingDo1rkVideo - https://www.youtube.com/watch?v=N7EingDo1rkPressekontakt:LI YiniTel.: +86 13401176434Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132379/4936779OTS: China Global Television Network Corporation (CCTV+)