Berlin (ots) - Verschärfte Klimaziele sind nur durch Innovationsschub imGebäudebereich zu erreichen / Neues Förderprogramm gibt nötigen RückenwindMit den verschärften Klimaschutzzielen steigt auch der Innovationsdruck auf dieBaubranche, Sanierungsprozesse und Fertigung neu zu denken. Bis spätestens 2050müssen rund drei Viertel der rund 22 Millionen Gebäude in Deutschlandklimaneutral saniert werden. Das sind rund 2.500 Gebäude - jeden Tag. "Für einebreit angelegte Renovation Wave brauchen wir dringend eine Innovation Wave. Diekann und muss jetzt in der Baubranche starten. Denn ohne neueKlimaschutzinnovationen wie serielles Sanieren sind die ambitionierten Zielenicht zu erreichen", verdeutlicht Andreas Kuhlmann, Vorsitzender derGeschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena), die Lage. "Die guteNachricht: In anderen Branchen nutzen wir längst Technologien, mit denen wirSanierungsprozesse neu denken und skalierbar gestalten können. Hier müssen wirnun dringend ansetzen. Den nötigen Rückenwind gibt die neue, großangelegteBundesförderung Serielle Sanierung des BMWi. So wird es möglich, ein neuesZeitalter für Sanierungsprozesse zu starten und ein Baukastensystem zuentwickeln, das auf Digitalisierung, vorgefertigte Elemente, integrierteHaustechnikmodule sowie den Aufbau einer automatisierten Vorfertigung in smartenSanierungsfabriken setzt. Das wird Sanierungsprozesse enorm beschleunigen", soKuhlmann.Die dena unterstützt bereits rund 50 Frontrunner aus Bau- und Wohnungswirtschaftim Rahmen der Energiesprong-Initiative bei der Umsetzung von Piloten undReal-Laboren. Dieses Netzwerk soll jetzt weiterwachsen: "Wir suchen die bestenIdeen und Köpfe für eine Innovation Wave, um weitere technologische Sprünge beider seriellen Sanierung zu ermöglichen und gemeinsam den Sanierungsmarkt derZukunft zu gestalten", erklärt Kuhlmann. Die von der dena initiierteEnergiesprong Innovation Wave startet mit einem Innovators Talk am 23. Juni, einweiterer Termin ist Anfang September geplant. Vordenkende undInnovationstreibende aus der Baubranche und darüber hinaus können sich unterhttp://www.energiesprong.de anmelden, untereinander vernetzen und mitUnterstützung der dena und des BMWi-Förderprogramms gezielt an skalierbaren,seriellen Sanierungslösungen arbeiten.