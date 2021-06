Frankfurt am Main (ots) -- Neues Spitzen-Trio: Covestro, Deutsche Telekom und Siemens führen dasFTI-Ranking an- Corona dominiert thematisch: Grad der Betroffenheit bestimmt Umgang mit derPandemie- Virtuelle Nähe gegen physische Distanz: CEO-Videos liegen weiter stark imTrendAuch auf Social Media stand die diesjährige Berichtssaison stark im Zeichen derCorona-Pandemie. In vielen Posts zogen DAX-30-Unternehmen die Krise alszentralen Bezugsrahmen zur Interpretation der Jahresergebnisse heran. Darüberhinaus belegt der Social-DAX-Report 2021 drei anhaltende Trends: DieSocial-Media-Kommunikation der Konzerne legt dieses Jahr auch in derFinanzberichterstattung noch stärker Wert auf Bewegtbild, Personalisierung undInnovation - unter anderem in Form von Experimenten mit kreativen Formaten.