stilwerk Rotterdam in den Startlöchern / Umgestaltung des historischen Speichers am Rhijnhaven in die neueste Design Destination mit Premium Marken, Händlern und Herstellern (FOTO)

Hamburg (ots) - stilwerk goes Rotterdam; die niederländische Metropole wird

Standort der neuen Design Destination, die erstmalig Retail und Hospitality

unter einem spektakulären Dach vereint. Internationale Interior Händler,

Dienstleister und Hersteller haben jetzt die Chance, sich im angesagten

Designhotspot Nordeuropas einen Platz zu sichern. Vielversprechende Gespräche

werden bereits geführt. First come, first served.



Auf 8.500 Quadratmetern Fläche und sieben Stockwerken präsentiert das stilwerk

Rotterdam den gesamten Kosmos der Marke. Die Design Destination bietet Raum für

ein vielfältiges Angebot rundum Living und Lifestyle, Gastronomie, Arbeiten und

Wohnen. Ob für die direkte Nachbarschaft oder internationale Designprofessionals

- stilwerk Rotterdam präsentiert sich als offenes, kulturelles Epizentrum und

gibt zudem mit Events, Workshops und Kooperationen wichtige Impulse für

innovative Entwicklungen in der Kreativwirtschaft.









Das Erdgeschoss des historischen "Pakhuis Santos" ist von drei Seiten zugänglich

und im einladenden Stil einer offenen Markthalle gestaltet. Hier erwarten den

Besucher gastronomische Verköstigungen, verschiedene Angebote von Accessoires

bis Independent Design und wechselnde Events. Die multifunktionale Handelsfläche

ist für Veranstaltungen wie Workshops, Konferenzen, Messen oder Presseevents

nutzbar.



Die zentrale, offene Treppe - im EG mit erhöhten Sitzgelegenheiten - führt den

Gast zu den Stockwerken eins bis fünf. Auf den Loft-artigen Flächen präsentieren

sich internationale Premium Marken, innovative Nachwuchsdesigner, Dienstleister

und Technologieanbieter. Ergänzt wird das Markenangebot um kuratierte

Themenshows zu Wohnen, Arbeiten, Kochen, Schlafen oder Outdoor, in denen

einzelne Produkte der Anbieter in ihrem optimalen Themenumfeld präsentiert

werden. Der Besucher wird auf natürliche Weise durch das Haus geleitet und

erfährt auf allen Ebenen ein ganzheitliches und inspirierendes Designerlebnis.

Im sechsten und siebten Stock sind ein weitläufiger Workspace für Kreative und

Freelancer mit integrierter Gastronomie, Bar und einer Dachterrasse mit

spektakulärem Ausblick sowie 16 "short-stay" Apartments mit eigenem Balkon

geplant. Der Workspace und die Apartments werden von stilwerk kuratiert und mit

Interior Design von ausgewählten Partnermarken ausgestattet. So wird Design

ganzheitlich erlebbar gemacht und - wie bereits bei den stilwerk Hotels der Fall

- Retail gekonnt mit Hospitality verknüpft.



Ziel von stilwerk ist es "für den Besucher einen besonderen Ort zu schaffen, an

dem er sich inspirieren lassen, kreativ arbeiten, das gastronomische Angebot



