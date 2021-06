BARCLAYS belässt Zurich Insurance Group auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Claudia Gaspari

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 420

Kursziel alt: 415

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich von 415 auf 420 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Versicherungssektor sei wegen der Fokussierung des Marktes auf zyklische Werte zuletzt etwas aus dem Blick geraten, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die fundamentale Situation sei aber solide und die Aussichten für das Schaden-/Unfallgeschäft günstig. Sie sieht einige vielversprechende Anlagechancen und dabei in Zurich einen der "Top Picks"./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2021 / 21:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2021 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.