JEFFERIES belässt LVMH auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für LVMH unter anderem infolge der Zahlen zum ersten Quartal von 660 auf 750 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Luxusgüterkonzerns bleibe gegenwärtig ein Kerninvestment im Luxusgütersektor, dessen Schwung noch nicht zu Ende sei, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2021 / 13:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2021 / 19:00 / ET





