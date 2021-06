Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

(Zu) große Unsicherheitsfaktoren bei New Oriental Education New Oriental Education [WKN: A0KFDH] habe ich nur 15 Monaten als Aktionär begleitet. Das Unternehmen ist eine echte Erfolgsgeschichte und führend im chinesischen Markt für On- und Offlinebildung und Nachhilfe.Nachdem vor einigen Wochen ein …