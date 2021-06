Oberderdingen (ots) - Es ist nicht nur der Wert der Gesundheit, der den meisten

Menschen in der Corona-Krise sehr viel bewusster geworden ist. Seit Lockdowns

und einhergehenden Kontaktbeschränkungen wurde sehr viel Zeit zuhause verbracht

- und dabei festgestellt, dass die nun viel intensiver genutzte Küche in die

Jahre gekommen ist und es an Platz, Komfort und Funktionalität mangelt. Den

Wunsch nach einem behaglichen Zuhause, einer neuen Küche haben sich auch im

vergangenen Jahr trotz oder gerade auch wegen der Pandemie sehr viele Menschen

erfüllt. So gestaltete sich das Jahr 2020 für Blanco, Spezialist für den

Wasserplatz und Erfinder der Unit als hochwertige Systemlösung für alle

Tätigkeiten rund ums Trinken, Vorbereiten und Saubermachen, äußerst dynamisch.





Denn mit der Pandemie kamen unerwartete Herausforderungen auf das internationaleUnternehmen mit Tochtergesellschaften in Europa, Russland, China, APAC undNordamerika zu. Sehr frühzeitig begann Blanco mit Schutzmaßnahmen: "DieGesundheit der Belegschaft ist nach wie vor einer unserer wichtigstenLeitgedanken", betont COO Andreas Ostermann von Roth, das gelte für alleBeschäftigten weltweit, sowohl in der Verwaltung als auch in der Produktion.Homeoffice wurde von Beginn an gefördert und wird bis heute überall dort, wo esmöglich ist, erfolgreich praktiziert. Hierfür wurde kurzfristig in zusätzlicheHardware und spezielle Telefonmanagement-Software investiert, damit z. B. auchdie Vertriebs-Innendienst-Teams möglichst zuhause arbeiten und somit weiterhinihren Kunden betreuen konnten. In den Werken setzte man ebenso mit klaremHygienekonzept konsequent auf Sicherheit, reduzierte Begegnungen in denProduktionshallen auf das Notwendigste und organisierte Schichtensituationsangepasst. Doch gleichzeitig galt es, den Handel weiterhin mit hohemService-Niveau zu beliefern. "Genau diesen Spagat zu meistern, war und ist eineaußerordentliche Herausforderung für uns alle", resümiert Ostermann von Roth. Obwährend der ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 oder jetzt, ein Jahr später: "Wirhatten mit erheblichen Lieferrückständen zu kämpfen. Wir haben jedoch keineKosten gescheut, um unsere Kunden dennoch zuverlässig versorgen zu können. Dasist uns in mehr als 80 Prozent der Fälle gelungen, was in diesem Kontextbeachtlich ist, uns aber nicht zufrieden stellen kann." Die Kunden seien anderesgewohnt von Blanco, und er fügt hinzu: "Wenn man jedoch berücksichtigt, dasssich unsere Mannschaft bislang in der Krise hoch flexibel gezeigt und sich mit