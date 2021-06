Berlin (ots) - Die vom VKE-Kosmetikverband repräsentierten knapp 60 führenden

Unternehmen des mittleren- und gehobenen Kosmetikvertriebs in Deutschland

blicken mit einem blauen Auge auf das von der COVID19-Pandemie getroffene

Geschäftsjahr 2020 zurück. Die Umsätze verzeichneten ein Minus von neun Prozent

gegenüber dem Vorjahr. Der Gesamtumsatz der Branche im Berichtszeitraum lag bei

1,9 Mrd. Euro (Einverkaufsumsätze in den Handel).



2020 wurden an den deutschen Außengrenzen gefälschte Waren im Wert von insgesamt

fast 239 Mio. Euro vom Zoll beschlagnahmt - ein erneutes Allzeithoch. Dabei hat

sich der Wert der beschlagnahmten Beautyprodukte mit knapp 13 Mio. Euro im

Vorjahresvergleich nahezu vervierfacht. Im Rahmen des gerade durch die Pandemie

befeuerten Onlinehandels gelangen immer mehr nachgemachte Beauty-Produkte auf

dem Postweg nach Deutschland.









Die VKE-Mitgliedsunternehmen erzielten im Geschäftsjahr 2020 einen Gesamtumsatz

von 1,941 Milliarden Euro. Dies bedeutet einen Verlust von 9 Prozent .



Hauptgrund ist das gebremste Einkaufsverhalten der Handelspartner wegen der

Geschäftsschließungen im Rahmen zweier Lockdowns. Zwar legten die

Online-Verkäufe im Handel deutlich zu. Diese konnten allerdings den Einbruch im

stationären Verkauf während der für das Business so wichtigen Zeiträume Ostern

und Weihnachten bei weitem nicht kompensieren.



Im Bereich der Pflegenden Kosmetik , also insbesondere bei Gesichtspflege und

Sonnenkosmetik, verzeichneten die Mitgliedsunternehmen insgesamt lediglich ein

Umsatzminus von 4,4 Prozent . Im Homeoffice blieb dann doch eher mal die Zeit

verbunden mit dem Wunsch, sich persönlich etwas Gutes zu tun. Masken, Seren,

Ampullen haben hier für zusätzliche Umsatzimpulse gesorgt. Zudem hat die

Maskenpflicht bei vielen Konsument*innen einen erhöhten Hautpflegebedarf

ausgelöst.



Die Körperpflege verliert der Marktentwicklung entsprechend 9 Prozent. Dieses

Segment steht traditionell unter Druck seitens der Konsum- und Eigen-Marken aus

dem LEH bzw. den Drogeriemärkten, die 2020 von Vorratskäufen und weitgehend

geöffneten Geschäften massiv profitierten.



Die Dekorative Kosmetik ist eindeutig der Verlierer in der Pandemie. Homeoffice,

Lockdown, Maskenpflicht: im ganzen Jahr gab es kaum mal einen Schminkanlass. Das

konnte auch der kleine Trend zum Augenmakeup nicht wettmachen.



Sowohl die Damenduftserien als auch die Herrenserien hatten sich im Sommer 2020

zunächst relativ schnell wieder erholt. Das deutlich eingeschränkte

Weihnachtsgeschäft führte aber dazu, dass der Umsatzdann doch nur bei jeweils Seite 2 ► Seite 1 von 3



