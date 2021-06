Innsbruck (ots) - Im Rahmen der "Lebensraum Tirol Perspektivenwoche" standen am

heutigen Mittwoch "Perspektiven für eine verantwortungsvolle

Tourismusentwicklung" im Mittelpunkt. Die neue Tourismusstrategie "Tiroler Weg"

schreibt betriebliche Wachstumsgrenzen ebenso fest wie die "Nachhaltigkeit" als

zentrale Leitlinie. Exzessiven Entwicklungen wird eine klare Absage erteilt.



"Die vergangenen Monate waren eine enorme Herausforderung - gerade für den

Tourismus. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass die

Tourismuswirtschaft wieder voll durchstarten kann. Unser Land braucht diesen

Neustart und wir alle freuen uns, dass dies jetzt auch gelingt", stellt Tirols

Landeshauptmann und Tourismusreferent Günther Platter zu Beginn der Präsentation

der neuen Tourismusstrategie klar.





Seite 2 ► Seite 1 von 5

Anziehungskraft ist hoch, Buchungslage aktuell zufriedenstellendDie Anziehungskraft Tirols sei ungebrochen und - wie aktuelle Umfragen zum Imageaber auch zu den Reiseabsichten etwa im wichtigsten Markt Deutschland zeigen -sogar noch gestiegen. Aufgrund der noch sehr unterschiedlichen internationalenReiseregelungen sei das von Tirol Werbung und Wirtschaftskammer Tirol aktuellerstellte Tourismusbarometer für die diesjährige Sommersaison noch etwasverhalten. Knapp die Hälfte der Tiroler Unterkunftsbetriebe ist derzeit mit derBuchungslage für die Monate Juli, August und September zufrieden bzw. sehrzufrieden. Am besten wird die Buchungslage dabei für den deutschen undösterreichischen Markt bezeichnet.Tiroler Weg hat starke SignalwirkungAls führendes Urlaubsland der Alpen habe Tirol in seiner Entwicklung eineSignalwirkung, betont LH Platter: "Mit dem 'Tiroler Weg' wird ein neues Kapitelaufgeschlagen. Tirol will vorangehen, will Modellregion sein. Und mit dieserneuen Tourismusstrategie einen Prozess starten." Den Tiroler Tourismus müsse mannicht neu erfinden - aber an gewissen Stellen neu denken. Im neuen Leitbildseien daher zentrale Perspektiven für eine verantwortungsvolleTourismusentwicklung festgelegt worden.Tourismusentwicklung wird an neuen, ganzheitlichen Kriterien gemessenDer Tourismus wurde von der überwiegenden Mehrheit der Tiroler Bevölkerungjahrzehntelang als Leitbranche betrachtet, die die Lebensqualität für dieBürgerinnen und Bürger verbessert. Das Wohl des Landes wird weiterhin von einemfunktionierenden Tourismus und der Akzeptanz im Land bestimmt. DiesesSelbstverständnis im Tiroler Tourismus bringt der Tiroler Weg klar auf denPunkt: Tirol steht für eine Balance aus wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und