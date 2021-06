Jericho Energy Ventures präsentiert seine Technologie auf den kommenden Veranstaltungen der American Boiler Manufacturers Association of America (ABMA) und der Alumni des Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Am 17. Juni spricht Brian Williamson als Gastredner im MIT Alumni Club of Princeton zum Thema „Advancing the Low-Carbon Energy Transition Through Hydrogen“ [Förderung des kohlenstoffarmen Energiewandels durch Wasserstoff] im Rahmen des Clubthemas „Nachhaltiger Planet 2021“. Die Veranstaltung richtet sich an die Mitglieder der MIT Alumni Association und ihre Gäste.

„Es ist mir eine Ehre, zu den Alumni des MIT sprechen zu dürfen und ich glaube, dass unsere Unternehmensstrategie gut zu ihrem Fokus auf Klimawandel und erneuerbare Technologien passt“, sagte Williamson.

Außerdem spricht Herr Williamson am 25. Juni als Eröffnungsredner auf der Sommersitzung 2021 der American Boiler Manufacturers Association (ABMA) in Bonita Springs, Florida. Die ABMA ist ein führender Verband in der sich ständig weiterentwickelnden Dampfkesselbranche, der sich für die sichere Produktion und den sicheren Betrieb von Dampfkesseln einsetzt, Fortschritte bei der Energieeffizienz ermöglicht und Lösungen für Mitgliedsunternehmen anbietet.

„Ich freue mich darauf, auf der ABMA-Tagung über die bahnbrechende, emissionsfreie DCC cleanH2steam-Kesseltechnologie von Hydrogen Technologies zu sprechen. Die Veranstaltung wird eine einzigartige Gelegenheit sein, mit führenden Experten der Kesselbranche zusammenzuarbeiten und das Bewusstsein für unser neuartiges DCC-System bei wichtigen Entscheidungsträgern zu schärfen“, sagte Herr Williamson.

