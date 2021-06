Alpha Esports Tech gibt neues OTC-Markt-Handelssymbol „APETF“ bekannt

Alpha Esports Tech handelt derzeit auch an der CSE unter dem Symbol ‚ALPA‘ und an der FWB unter dem Symbol ‚9HN‘

9. Juni 2021

Vancouver, BC – Alpha Esports Tech Inc. (CSE: ALPA) (OTC: APETF) (FRA: 9HN), („Alpha“ oder das „Unternehmen“), ein auf die neuen Märkte Esports, mobiles Gaming, Commerce und hohe Wachstumschancen spezialisiertes Technologie-Unternehmen, freut sich, den Erhalt eines neuen „Over The Counter“-(OTC)-Handelssymbols APETF bekanntzugeben, nachdem das Formular 221 von der US-amerikanischen Regulierungsbehörde für den Finanzsektor, US Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), anerkannt wurde.

Alpha wird weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol ALPA und an der Frankfurter Börse in Deutschland unter dem Symbol 9HN handeln.

Alphas Chairman of the Board, Jonathan Anastas, erläuterte: „Diese neue OTC-Notierung bietet erhöhte Sichtbarkeit für das Unternehmen und besseren Zugang sowie erhöhte Liquidität für Aktionäre. Sie bildet auch die Grundlage für potenzielle Uplistings und bietet dem Unternehmen möglichen Zugang zu zusätzlichen Kapitalressourcen“.

Für diejenigen, die die Geschichte von Alpha nicht kennen, steht ein Überblick über das Unternehmen und seine Mission sowie eine Investorenpräsentation auf der Webseite des Unternehmens unter https://alphatech.inc zur Verfügung.

Über Alpha Esports Tech Inc.

Alpha Esports Tech Inc. ist ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die aufstrebenden Bereiche eSport, Mobile Gaming, eCommerce und andere wachstumsstarke Gelegenheiten gerichtet ist. Durch ein starkes Portfolio von Technologie-Assets und Produkten wie GamerzArena will Alpha Esports Tech moderne Gaming-Plattformen für die breite Masse attraktiv machen. Mehr erfahren können Sie unter https://alphatech.inc.

Ansprechpartner

Anlegerservice: ir@alphatech.inc - 604 359 1256

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit: media@alphatech.inc

Für das Board of Directors