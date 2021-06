Impfstart bei Opel (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -



- Erste Opel-Beschäftigte heute im Rüsselsheimer K-48 gegen Covid-19 geimpft

- Je nach Impfstoff-Verfügbarkeit können pro Tag bis zu 300 Personen geimpft

werden

- Impfungen zunächst in Produktionsbereichen, ab Mitte kommender Woche

Terminvergabe über Online-Buchungssystem für alle Beschäftigten



Nach monatelangen Vorbereitungen wurden heute bei Opel in Rüsselsheim die ersten

Beschäftigten durch die Betriebsärzte geimpft. Innerhalb von drei Wochen ist in

den drei Hallen des K-48-Komplexes auf dem Gelände des Opel-Stammsitzes ein

Impfzentrum entstanden. Dort, wo normalerweise Betriebsversammlungen oder

internationale Fahrzeugvorstellungen stattfinden, können sich seit heute

Opel-Beschäftigte auf freiwilliger Basis gegen Covid-19 impfen lassen. Das

Impfangebot richtet sich zunächst an die Mitarbeiter aus den

Produktionsbereichen und wird ab Mitte nächster Woche auf alle Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter ausgeweitet, die sich dann einen Termin über ein Online-System

buchen können.





Die Terminkapazität richtet sich nach den wöchentlichen Impfstofflieferungen. Inder neu geschaffenen Einrichtung können je nach Verfügbarkeit des Impfstoffespro Tag bis zu 300 Personen geimpft werden. Drei Ärzte, vier Krankenschwesternund 20 Helfer stellen dabei den professionellen Impfablauf sicher."Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Erbietet unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine zusätzliche Möglichkeit,sich zu schützen und ist ein weiterer Schritt Richtung Normalität", sagteOpel-Chef Michael Lohscheller.Auch an den Standorten Eisenach, Kaiserslautern und Bochum macht das Unternehmenseinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Impfangebot.Bei Opel begannen die Planungen für ein eigenes Impfzentrum bereits im März.Unter Leitung des Werksärztlichen Dienstes waren Personalabteilung,Werkssicherheit, Feuerwehr, Facility Management, IT- undKommunikationsspezialisten sowie der Betriebsrat in die Projektkoordinationeingebunden. Die Durchführung der Impfungen orientiert sich an den bewährtenKonzepten der öffentlichen Impfzentren.Auszubildende haben mit angepacktDie Einrichtung im K-48 selbst entstand innerhalb von nur drei Wochen. DreiHallen wurden mit Impfkabinen, Trennwänden und Wegweisern ausgestattet. Dabeiwurden unter anderem gut 500 Spanplatten verarbeitet, 60 QuadratmeterSpezialvorhangstoff konfektioniert, 40 Edelstahlständer montiert sowie 30Quadratmeter Acrylglasscheiben zugeschnitten. An den Vorbereitungsarbeiten warenauch Ausbilder und Auszubildende von Opel mit der Anfertigung vonDesinfektionsspendern beteiligt. Von ihnen stammt zum Beispiel die Idee,Fahrzeugfelgen als Standfüße für die Desinfektionsspender zu nutzen. Das istpraktisch - und weist eindeutig auch daraufhin, dass sich dieses Impfzentrum amStandort eines Automobilherstellers befindet.Das Impfangebot ist für Opel ein weiterer Meilenstein im Kampf gegen diePandemie. An den Standorten gilt ein strenges Gesundheitsprotokoll, und das Grosder Opel-Mitarbeiter in den Bürobereichen arbeitet seit Ausbruch derCorona-Krise im Homeoffice. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vor Ort- auch tageweise - in Präsenzarbeit tätig sind, stellt das Unternehmenwöchentlich zwei Corona-Selbsttests zur Verfügung. Pro Woche kommen so amStandort Rüsselsheim mehrere tausend Tests zusammen.