Holicity Inc. gibt Gültigkeit des Antrags auf Börsenzulassung für den vorgesehenen Unternehmenszusammenschluss mit Astra Space, Inc., bekannt

Die in Delaware eingetragene Gesellschaft Holicity Inc. (kurz das „Unternehmen“) (Nasdaq: HOLUU, HOL, HOLUW) hat heute bekannt gegeben, dass ihr Antrag auf Börsenzulassung auf Formblatt S-4 (Aktenzeichen 333-255703) (in der geänderten Fassung, kurz der „Zulassungsantrag“) in Bezug auf den bereits angekündigten Unternehmenszusammenschluss (kurz der „Zusammenschluss“) mit Astra Space, Inc. (kurz „Astra“), von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde, der Securities and Exchange Commission (kurz „SEC“), als gültig erklärt wurde und dass der Versand der endgültigen Aktionärsinformationen/Prospekte für die am 30. Juni 2021 stattfindende außerordentliche Aktionärsversammlung (kurz die „außerordentliche Versammlung“) im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss begonnen hat. Die Aktionärsinformationen/Prospekte werden den zu Geschäftsschluss am 24. Mai 2021 eingetragenen Aktionären des Unternehmens (kurz der „Stichtag“) zugestellt.

„Wir freuen uns, diesen wichtigen Meilenstein für unsere Transaktion bekannt geben zu dürfen“, sagte Craig McCaw, Vorsitzender und CEO von Holicity. „Astra macht weiterhin Fortschritte bei der Einrichtung einer Raumfahrtplattform, die das Bedürfnis nach einfachen und zugänglichen Startplätzen erfüllt, damit die über eine Milliarde schwere Raumfahrtbranche vorangetrieben und eine neue Generation an Dienstleistungen zur Verbesserung unseres Lebens auf der Erde hervorgebracht werden kann.“