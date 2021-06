Dachwikifolio: Nach Kurs-Aussetzung direkt auf Rekordhoch

Wenn unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection voraussichtlich im Laufe des heutigen Nachmittags wieder mit aktuellen Kursen versorgt wird, dürfte dies mit dem Sprung auf ein neues Rekordhoch verbunden sein. Unter Berücksichtigung der zu sehr großen Teilen verfügbaren Kurse der einzelnen wikifolios notiert das Dachwikifolio aktuell bei ca. 148 Euro. Der bisherige Rekordstand lag bei 147,30 Euro.

Dass wir nach einer neuntägigen Aussetzung heute endlich wieder mit einer Notierung rechnen dürfen, liegt daran, dass die lange Zeit vom Handel ausgesetzte Aktie des Biotechunternehmens AB Science mittlerweile wieder gehandelt wird. In dem wikifolio Special Situations long/short von Christian Scheid war der Titel zuletzt mit einem fiktiven Kurs von 3,70 Euro angesetzt worden. Heute Morgen konnte der Trader die Position dann zu gut 7,80 Euro liquidieren. Das bescherte ihm zwar einen Verlust, der mit gut 30% aber längst nicht so üppig ausfiel wie zu befürchten war. Weil Scheid zudem in den vergangenen Tagen sehr erfolgreich gehandelt hat, sprang der Kurs des wikifolios heute mit einem Schlag von 590 auf 630 Euro.