PLATOW wikifolios: Kurzer, aber erfolgreicher Hebel-Trade

Auch bei unseren beiden im Wettbewerb mit dem DAX stehenden wikifolios“ kam es in der abgelaufenen Woche zu Veränderungen bei der Depot-Zusammensetzung. Die neue Positionierung wurde allerdings nur einen einzigen Tag aufrechtgehalten. Von daher sind wie aktuell wie schon in der Vorwoche „einfach Long“ im DAX investiert.

Nötig geworden war die Umschichtung, nachdem das Euwax Sentiment am Mittwochabend auf minus 4,54 Punkte gefallen war und dadurch ein Kaufsignal bei unserem Stimmungsindikator generiert wurde. Am Donnerstagmorgen haben wir deshalb bei einem DAX-Stand von ca. 15.580 Punkten einen Wechsel unserer Positionierung auf „Hebel Long“ vorgenommen. Die Bewegungen des DAX wurden von diesem Zeitpunkt an mit einem zweifachen (wikifolio PLATOW Trend & Sentiment) bzw. vierfachen Hebel (wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0) nachgebildet.