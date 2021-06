(weiteres überflüssiges Wort entfernt)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax haben die Kurse am Mittwochnachmittag etwas nachgegeben. Vor den am Donnerstag erwarteten Inflationsdaten und der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) halten sich die Anleger erkennbar zurück. Das Risiko vor wichtigen Ereignissen der Woche etwas rausnehmen zu wollen, liege in der Natur der Investoren, sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Positiv dabei sei aber, dass größere Verkäufe bislang ausblieben.

Der deutsche Leitindex nahm zeitweise Kurs gen 15 500 Punkte, zuletzt stand er noch 0,40 Prozent tiefer bei 15 578,71 Punkten. Der MDax hielt sich mit 0,10 Prozent im Plus bei 33 815,56 Punkten. Prozentual unverändert notierte der EuroStoxx 50 .