Pontus reicht internationale Patentanmeldung für seinen automatisierten Ernteroboter für die vertikale Landwirtschaft ein

Das erste Ernteprodukt von Pontus, die Wasserlinse, ist die am raschesten wachsende Blattpflanze, die es gibt.* Das von Pontus entwickelte CEVAS-System hilft dabei, das Wachstum der von Pontus kultivierten Wasserlinsen zu beschleunigen, sodass die Pflanzen alle 24 Stunden geerntet werden müssen. Pontus hat nun die HARV-Technologie entwickelt, damit die Ernte tagtäglich automatisiert erfolgen kann. Dank der niedrigen Bauhöhe von HARV ist Pontus außerdem in der Lage, in seinem Produktionsbetrieb in Surrey (British Columbia) die vertikale Landwirtschaft auf neun Ebenen zu stapeln.

Steve McArthur, Chief Technology Officer von Pontus, meint dazu: „Im Gespräch mit dem erfahrenen Team von Automation Experts (einer Automatisierungs- und Innovationsfirma mit Sitz in Calgary, Kanada) mussten wir feststellen, dass es derzeit keinen Roboter am Markt gibt, der all das kann, was wir benötigen. Durch die Ernte an Ort und Stelle mit Hilfe der HARV-Technologie können wir den Abstand zwischen den Wasserbetten verringern und die Anzahl der Ebenen erhöhen und so unsere Effizienz und unseren Ertrag steigern. Wir sind mehr als begeistert von der Idee, HARV mit unserem CEVAS-System zu kombinieren. Wir halten CEVAS für eine grünere, ökologisch nachhaltigere Form der Produktion von nährstoffreichen Lebensmitteln.“

Stephen Bruce Wong, CEO von Automation Experts, fügt hinzu: „HARV ist weit mehr als ein mechanisches Werkzeug für den Ernteeinsatz. Es verwaltet die Farm und liefert uns wesentliche Einblicke und Daten zur Optimierung der Anbaubedingungen. Dank der Robotertechnik von HARV ist Pontus in der Lage, bewegliche Teile aus der Struktur zu entfernen und so die Kosten für den Bau der von Pontus geplanten vertikalen Anbauflächen zu senken, denn die Wasserbetten sind relativ einfach und benötigen die in sie eingebaute Technologie gar nicht. Außerdem werden in allen Bereichen des Kultivierungsprozesses unterstützend maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz eingesetzt.“