good natured, ein Portfoliounternehmen von Eat Beyond, entwickelt mikrowellengeeignete, kompostierbare Behälter

good natured bietet 400 verschiedene Produkte und Dienstleistungen an. Diese neue umweltfreundliche Verpackung wird für Verbraucher und Unternehmen von großer Bedeutung sein, da in Kanada Vorschriften für Einwegplastik bevorstehen.

„Eat Beyond setzt sich mit fester Entschlossenheit für Innovation in der gesamten Lebensmittelbranche ein. Das bedeutet, dass wir nicht nur darüber nachdenken, wie unsere Lebensmittel hergestellt werden, sondern auch, wie wir sie lagern und transportieren“, so Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. „good natured macht es einfach und erschwinglich, umweltfreundliche Entscheidungen zu treffen, die dem Planeten zugutekommen und die massive Verschwendung und Verschmutzung reduzieren, die herkömmliche, erdölbasierte Kunststoffe verursachen.“

Die kompostierbaren, mikrowellengeeigneten ToGo-Behälter bestehen zu 97 % aus pflanzlichen Materialien und werden ohne „besorgniserregende Chemikalien“ hergestellt, die für die öffentliche Gesundheit und den Planeten potenziell gefährlich sind. Die langlebigen, auslaufsicheren Behälter sind ganz im Sinne des „Zero Waste“-Ansatzes kompostierbar. good natured ist einer der größten nordamerikanischen Anbieter von umweltbewussten Produkten, die ohne Erdöl hergestellt werden und frei von BPA, Phthalaten und anderen besorgniserregenden Chemikalien sind.

„Diese langlebigen, sicheren Behälter werden sich sowohl für den kommerziellen als auch für den privaten Gebrauch sicherlich immenser Beliebtheit erfreuen“, so Morris. „Das Wachstum von ToGo- und Essenslieferdiensten während der Pandemie hat nicht nur die Chancen, sondern auch die Bedeutung einer klimafreundlichen, nachhaltigen Lösung für Verpackungsabfälle und deren Entsorgung weiter verstärkt.“

Die umweltbewussten Behälter werden in einer Vielzahl von Farben in den Größen 16, 24 oder 32 Unzen (ca. 475, 710 und 950 ml) erhältlich sein.

Für Updates zu Eat Beyond Global können Sie sich hier registrieren: https://eatbeyondglobal.com/contact/