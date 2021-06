^ DGAP-News: Metallic Minerals Corp. / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Research Update Metallic Minerals Corp. beginnt mit über 10.000 m umfassenden Bohrprogramm auf dem Silberprojekt Keno in Yukon, Kanada

Metallic Minerals Corp. beginnt mit über 10.000 m umfassenden Bohrprogramm auf dem Silberprojekt Keno in Yukon, Kanada

9. Juni 2021, Vancouver, BC, Metallic Minerals (TSX.V: MMG | US OTCQB: MMNGF) ("Metallic Minerals" oder das "Unternehmen") gibt die Mobilisierung seines Explorationsteams für den Beginn der Bohrungen und Explorationskampagne 2021 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen, 166 Quadratkilometer großen Silberprojekt Keno bekannt. Das Projekt liegt neben den hochgradigen Bergbaubetrieben von Alexco Resource Corp im historischen Silberdistrikt Keno Hill im kanadischen Yukon Territory. Geplant ist ein mindestens 10.000 m umfassendes Bohrprogramm mit mehreren Bohrgeräten. Der Schwerpunkt liegt auf Erweiterungsbohrungen in Zielgebieten im fortgeschrittenen Stadium sowie auf Folgebohrungen bei den jüngsten Entdeckungen und ersten Erkundungsbohrungen auf mehreren kilometergroßen Bodenzielen und geophysikalischen Zielen, die sich in einem frühen Erkundungsstadium befinden.



Die geplante Bohrkampagne 2021 wird die größte bisher auf dem Silberprojekt Keno durchgeführte Bohrkampagne sein, wobei erwartet wird, dass 50-75 Bohrungen auf mehreren vorrangigen Zielen in jedem der Gebiete East, Central und West Keno niedergebracht werden. Außerdem sind erweiterte Bodenuntersuchungen und geophysikalische Untersuchungen geplant, um die Verfeinerung und Priorisierung von Aufklärungsbohrzielen in mehreren nicht überprüften Zielgebieten zu unterstützen.



Zielgebiet East Keno



Das Programm 2021 wurde konzipiert, um auf dem Erfolg des Programms 2020 aufzubauen, das die bekannte Ausdehnung der durch Bohrungen definierten Vererzung um 10 km nach Osten effektiv erweitert und das Potenzial für große neue Entdeckungen in diesem noch nicht erkundeten Teil des Bezirks demonstriert hat. Wie im Februar bekannt gegeben, umfassten die Ergebnisse der Entdeckungsbohrungen auf East Keno erste Tests von Bodenanomalien im Umfang von mehreren Kilometern, die sich mit großen geophysikalischen magnetischen Tiefs decken. Das Unternehmen glaubt, dass es sich um destruktive Magnetit-Alterationszonen oder proximale, verdeckte erzbringende Intrusionskörper handeln könnte. Die Vererzung und Struktur wurden von 26 der 30 Bohrungen durchteuft und es zeigte sich das Vorkommen von hochgradigem, in Erzgängen beherbergtem Silber des Keno-Typs in mächtigen kontinuierlichen Zonen potenzieller Silbervererzung mit großen Tonnagen.