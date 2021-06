DGAP-News: Metallic Minerals Corp. / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Research Update

Metallic Minerals Corp. beginnt mit über 10.000 m umfassenden Bohrprogramm auf dem Silberprojekt Keno in Yukon, Kanada



09.06.2021

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





9. Juni 2021, Vancouver, BC, Metallic Minerals (TSX.V: MMG | US OTCQB: MMNGF) ("Metallic Minerals" oder das "Unternehmen") gibt die Mobilisierung seines Explorationsteams für den Beginn der Bohrungen und Explorationskampagne 2021 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen, 166 Quadratkilometer großen Silberprojekt Keno bekannt. Das Projekt liegt neben den hochgradigen Bergbaubetrieben von Alexco Resource Corp im historischen Silberdistrikt Keno Hill im kanadischen Yukon Territory. Geplant ist ein mindestens 10.000 m umfassendes Bohrprogramm mit mehreren Bohrgeräten. Der Schwerpunkt liegt auf Erweiterungsbohrungen in Zielgebieten im fortgeschrittenen Stadium sowie auf Folgebohrungen bei den jüngsten Entdeckungen und ersten Erkundungsbohrungen auf mehreren kilometergroßen Bodenzielen und geophysikalischen Zielen, die sich in einem frühen Erkundungsstadium befinden.