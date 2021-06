EF Education First als offizieller Sprachtrainingsanbieter für die Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich 2023 ausgewählt Nachrichtenagentur: news aktuell | 09.06.2021, 16:15 | 94 | 0 | 0 09.06.2021, 16:15 | Zürich (ots/PRNewswire) - Führendes Sprachausbildungsunternehmen wird 2.600

französischen Jugendlichen von Campus 2023 Englisch unterrichten, ein

bahnbrechendes Ausbildungsprogramm.



France 2023 gab heute die Ernennung von EF Education First (EF) (https://c212.ne

t/c/link/?t=0&l=de&o=3188890-1&h=816859828&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2

F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3188890-2%26h%3D2026707511%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww

.ef.com%252F%26a%3DEF%2BEducation%2BFirst%2B(EF)&a=EF+Education+First+(EF)) zum

offiziellen Sprachtrainingsanbieter für die kommende Rugby-Weltmeisterschaft

France 2023 bekannt. EF wird die innovative Campus 2023 (https://c212.net/c/link

/?t=0&l=de&o=3188890-1&h=3971329185&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3

D0%26l%3Den%26o%3D3188890-2%26h%3D969282119%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcampus2023

.fr%252F%26a%3DCampus%2B2023&a=Campus+2023) -Initiative unterstützen, die darauf

abzielt, Tausende von jungen Franzosen für eine Karriere im Sport auszubilden

und ab Juni 2021 alle Lehrlinge in Englisch zu unterrichten.





Frankreich über EF English Live (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3188890-1&h

=3362814153&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D318889

0-2%26h%3D615846892%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fenglishlive.ef.com%252Fen-us%252F%

26a%3DEF%2BEnglish%2BLive&a=EF+English+Live) , die führende

Online-Englischschule, mit EF Englisch lernen. Darüber hinaus wird EF Campus

2023 dabei unterstützen, die Englischkenntnisse seiner Teilnehmerkohorte mit

Hilfe des EF Standard English Test (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3188890-

1&h=1958873945&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D318

8890-2%26h%3D3138415716%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.efset.org%252F%26a%3DEF%2BS

tandard%2BEnglish%2BTest&a=EF+Standard+English+Test) , dem weltweit ersten und

einzigen kostenlosen, qualitativ hochwertigen Test für Englisch, zu bewerten. EF

begann sein Engagement im Mai und wird bis Dezember 2023 andauern.



Claude ATCHER (Rugby World Cup France 2023 Managing Director):



"Über die 48 Spiele der Rugby-Weltmeisterschaft 2023 hinaus möchten wir ein

greifbares Vermächtnis hinterlassen, das unseren Sport und unsere Gesellschaft

tiefgreifend beeinflussen wird. Mit dem Programm Campus 2023 erhalten Tausende

von jungen Frauen und Männern eine Ausbildung, ein Diplom und eine unschätzbare

Erfahrung aus erster Hand bei der Arbeit in Sportorganisationen im ganzen Land. Seite 2 ► Seite 1 von 2



