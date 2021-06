SuperTurbo Technologies, Inc. geht eine Partnerschaft mit AVL zur Durchführung des Design-Validierungsprozesses für den SuperTurbo(TM) ein - ein mechanisch angetriebener Turbolader, der eine Optimierung sowohl der Leistung als auch der Emissione

Loveland, Colorado (ots/PRNewswire) - SuperTurbo Technologies, Inc. freut sich,

den Start der abschließenden Produkt-Design-Validierungsarbeiten für den

SuperTurbo bekannt zu geben. Dieser wichtige Meilenstein ist das Ergebnis

mehrerer Jahre erfolgreicher Technologie- und Produktentwicklung und

-verfeinerung, einschließlich umfangreicher Tests bei OEMs sowie bei

branchenführenden Prüfeinrichtungen Dritter.



Der SuperTurbo wurde entwickelt, um 7,5-Liter- bis 16-Liter-Dieselmotoren für

On-Highway- und Bauanwendungen zu unterstützen, bei denen immer strengere

Emissions- und CO2-Vorschriften fortschrittliche Luftmanagementsysteme

erfordern. Der Design-Validierungsprozess wird von AVL als Teil einer breiteren

partnerschaftlichen Zusammenarbeit geleitet, die "Design for Manufacturing" mit

wichtigen Produktionspartnern beinhaltet. SuperTurbo hat sich für AVL als

Partner entschieden, um die jahrzehntelange Erfahrung und das branchenführende

Fachwissen des Unternehmens zu nutzen, um umfangreiche Tests und Analysen zu

Haltbarkeit, Funktionalität und Zuverlässigkeitssteigerung mit Hilfe von

Simulationen, Prüfständen, Motorprüfständen und Fahrzeugtests durchzuführen. Das

Ergebnis dieses Prozesses wird ein SuperTurbo-Design sein, das vollständig

geprüft und bereit ist, die strengen, realen Anforderungen des

Nutzfahrzeugmarktes zu erfüllen





Es wurden Produktionspartner identifiziert und Pläne entwickelt, um denSuperTurbo nach dem erfolgreichen Abschluss des Design-Validierungsprozesses indie Produktion zu bringen.Weltweit führende Motorenhersteller zeigen weiterhin starkes Interesse amSuperTurbo, um die Emissionsanforderungen von China 7, Euro 7 und California AirResource Board / EPA 2024 / 2027 zu erfüllen und gleichzeitig ein hervorragendesEinschwingverhalten und eine hohe Effizienz zu erzielen.Informationen zu SuperTurbo Technologies, Inc.SuperTurbo Technologies Inc. ist auf die Konstruktion, Entwicklung undVermarktung von SuperTurbos(TM) für Nutzfahrzeuge für den Straßen- und Baumarktspezialisiert. Der SuperTurbo(TM) ist ein mechanisch angetriebener Turbolader,der es Motor-OEMs ermöglicht, den Luftstrom und die AGR für den Motor zusteuern, was eine Optimierung sowohl der Leistung als auch der Emissionen inallen Betriebspunkten ermöglicht. Zu den weiteren Vorteilen gehören dieEffizienz des transienten Zyklus, die Rückgewinnung von Abgasenergie durchCompoundierung, die Partikelreduzierung, die Verbesserung des Kaltstarts/LowNOx, die Verkleinerung des Motors, das Down-Speeding und die verbesserteMotorbremsung. Weitere Informationen finden Sie auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3188338-1&h=2212825954&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3188338-1%26h%3D3265639690%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.superturbo.net%252F%26a%3Dwww.superturbo.net&a=www.superturbo.netInformationen zu AVLDie 1948 gegründete AVL ist das weltweit größte unabhängige Unternehmen für dieEntwicklung, Simulation und Prüftechnik von Antriebssystemen (Hybrid,Verbrennungsmotoren, Getriebe, Elektroantrieb, Batterien und Software) für Pkw,Lkw und Großmotoren sowie deren Integration in das Fahrzeug. Mit mehr als 70Jahren Erfahrung entwickeln und liefern wir fortschrittliche Lösungen für dieMobilitätsindustrie. AVL stellt sich weiterhin komplexen Herausforderungen undist führend in der Entwicklung und Anwendung von E-Mobilität, Brennstoffzellen-,Batterie- und ADAS/AD-Technologien. Wir erstellen maßgeschneiderte Lösungen inden Bereichen Big Data, Künstliche Intelligenz (KI), Simulation und EmbeddedSystems in einer agilen und integrierten Entwicklungsumgebung. Erfahren Sie mehrunter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3188338-1&h=569846655&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3188338-1%26h%3D2498869626%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.avl.com%252F%26a%3Dwww.avl.com&a=www.avl.com .Pressekontakt:Mark Herbst,mherbst@superturbo.netLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1527734/STT_LRG_031417_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/125942/4937139OTS: SuperTurbo Technologies, Inc.