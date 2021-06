Laut dem Strategen Simon Deeley von der Bank RBC bleibt die allgemeine Risikobereitschaft der Anleger "im neutralen Bereich". Am Mittwoch stünden zunächst auch keine wirklich relevanten Wirtschaftsdaten als mögliche Kurstreiber auf der Agenda, bevor sich am Donnerstag die Aufmerksamkeit auf der Entwicklung der US-Verbraucherpreise im Mai richten dürfte. Deeley verwies auf einen starken Anstieg um 4,2 Prozent im April. Viel diskutiert wird unter Anlegern derzeit die Frage, wie nachhaltig dieser Preisanstieg ist - und inwiefern dies die US-Notenbank Fed mit ihrer extrem lockeren Geldpolitik unter Druck setzt.

NEW YORK (dpa-AFX) - Moderate Gewinne haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch im frühen Handel gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial lag mit 0,03 Prozent auf 34 612,37 Punkte leicht im Plus und setzte damit das Pendeln um die Marke von 34 600 Zählern der vergangenen Handelstage fort. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 legte um 0,13 Prozent auf 4232,56 Zähler zu. Etwas weiter aufwärts ging es an der technologielastigen Börse Nasdaq, der Auswahlindex Nasdaq 100 rückte um 0,38 Prozent auf 13 862,99 Punkte vor.

An die Spitze im Dow setzten sich die Papiere von Merck & Co mit einem Plus von 2,3 Prozent. Die USA haben sich in einem milliardenschweren Deal beim Pharmakonzern Zusagen für dessen Covid-19-Prüfmedikament Molnupiravir gesichert. Sofern eine Notfallzulassung erteilt wird, sollen rund 1,7 Millionen Einheiten des antiviralen Mittels geliefert werden - mit einem Gegenwert von rund 1,2 Milliarden Dollar.

Nicht so gut kamen bei Anlegern neue Zielvorgaben von UPS für das Jahr 2023 an. Bis dahin will der Logistikkonzern den Umsatz von zuletzt 84,6 Milliarden auf bis zu 102 Milliarden US-Dollar steigern. Der Aktienkurs verlor dennoch 2 Prozent. Die Analysten von Goldman Sachs merkten an, dass UPS keine Angaben zur Profitabilität der einzelnen Geschäftssegmente gemacht habe.

Größere Kursausschläge gab es wieder vor allem bei jenen Aktien, die bei im Internet aktiven Spekulanten im Blickfeld stehen. Neuerdings sind dies vor allem die Papiere von ContextLogic , die mit einem Plus von 14 Prozent an das fast 50-prozentige Vortagsplus anknüpften. Bei dem Unternehmen handelt es sich um die Muttergesellschaft der Online-Handelsplattform Wish.

Nicht ganz so stark legten die Aktien des des Krankenversicherers Clover Health zu, sie gewannen 3,7 Prozent. Am Vortag waren sie um 85 Prozent nach oben geschnellt. Ein Grund für solche Ausschläge wird stets auch darin gesehen, dass die Rally andere Spekulanten in die Enge treibt, die bei den Aktien auf fallende Kurse gesetzt hatten./bek/he