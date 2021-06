Hauptversammlung der Gerresheimer AG beschließt zehnte Dividendenerhöhung in Folge

Düsseldorf (ots) - Auf der virtuellen Hauptversammlung der Gerresheimer AG wurdedie Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,25 Euro je Aktie beschlossen."Alle unsere Werke rund um den Globus haben im letzten Jahr die Covid-Situationgut gemeistert, kontinuierlich produziert und unsere für das Gesundheitswesenwichtigen Produkte an unsere Kunden ausgeliefert. Wir haben frühzeitig für dieCovid-Impfkampagnen neue Kapazitäten für Impfstofffläschchen aufgebaut.Ungeachtet der Pandemie haben wir neue Möglichkeiten für Wachstum geschaffen unddie Grundlage für unseren beschleunigten Wachstumskurs gelegt. Wirtransformieren unsere Gerresheimer zu einem Wachstumsunternehmen alsInnovationsführer und Lösungsanbieter. Dieser Wandel ist im vollen Gange",fasste Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG, auf derHauptversammlung zusammen.Die Dividende wurde um 4 Prozent auf 1,25 Euro je dividendenberechtigterStückaktie erhöht. Im Vorjahr wurde eine Dividende von 1,20 Euro je Aktieausgeschüttet. Die Dividende wird am 14. Juni 2021 fällig.