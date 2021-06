FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Mittwoch zugelegt und ist kurz über 1,22 US-Dollar gestiegen. Die Gemeinschaftswährung erreichte ihr bisheriges Tageshoch bei 1,2218 Dollar und notierte zuletzt bei 1,2196 Dollar. Damit hatte der Euro zwischenzeitlich die enge Spanne von rund 1,2150 bis 1,22 Dollar durchbrochen, in der er seit Wochenbeginn gehandelt wird. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2195 (Dienstag: 1,2182) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8200 (0,8209) Euro.

Insgesamt hielten sich die Bewegungen am Devisenmarkt weiter in Grenzen, da unter anderem die Zinssitzung der EZB an diesem Donnerstag bereits ihre Schatten vorauswirft. Trotz einer wirtschaftlichen Erholung und steigender Inflation dürfte die Europäische Zentralbank ihre sehr lockere Geldpolitik bestätigen.