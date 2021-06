Instone Real Estate Group AG: Zweite virtuelle Hauptversammlung der Instone Real Estate Group AG erfolgreich verlaufen

- Sämtliche Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit angenommen

- Erstmalige Dividendenauszahlung in Höhe von 0,26 EUR je Aktie beschlossen

- CEO untermauert Vorreiterrolle bei Nachhaltigkeit und sozialem Engagement



Essen, den 9. Juni 2021: Die ordentliche Hauptversammlung 2021 der Instone Real Estate Group AG ("Instone") ist am heutigen Mittwoch, den 9. Juni 2021, Corona-bedingt zum zweiten Mal als virtuelles Aktionärstreffen abgehalten worden. Aufgrund des trotz der Pandemie insgesamt erfolgreichen Geschäftsjahres 2020 beschloss die Hauptversammlung die Ausschüttung einer erstmaligen Dividende in Höhe von 0,26 Euro pro Aktie. Auch alle weiteren Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat nahm die Hauptversammlung mit großer Mehrheit an.

Kruno Crepulja, CEO und Vorstandvorsitzender, betonte: "Unser Geschäftsmodell besitzt glänzende Wachstums- und Gewinnperspektiven in den nächsten Jahren. Ich danke Ihnen, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihre Treue unserer Gesellschaft gegenüber." Zuvor hatte der CEO in seiner Rede bekräftigt, dass der Wohnentwickler sein Engagement im Segment "bezahlbares Wohnen" deutlich forcieren werde. So trage Instone einerseits zur Lösung des gesellschaftlichen Problems der Wohnungsnot bei und sorge anderseits für einen Wachstumsschub im Unternehmen. Zugleich untermauerte Kruno Crepulja erneut das klare Bekenntnis von Instone, in puncto Nachhaltigkeit branchenweit Vorreiter sein zu wollen.



Die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung vom 9. Juni 2021 sind auf der Website der Gesellschaft abrufbar unter:

https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/annual-gener ...

Über Instone Real Estate (IRE) Instone Real Estate ist einer der führenden Wohnentwickler Deutschlands und im SDAX notiert. Das Unternehmen entwickelt attraktive Wohn- und Mehrfamilienhäuser sowie öffentlich geförderten Wohnungsbau, konzipiert moderne Stadtquartiere und saniert denkmalgeschützte Objekte. Die Vermarktung erfolgt maßgeblich an Eigennutzer, private Kapitalanleger mit Vermietungsabsicht und institutionelle Investoren. In 30 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter realisiert werden. Bundesweit sind 417 Mitarbeiter an neun Standorten tätig. Zum 31. März 2021 umfasste das Projektportfolio 51 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa 6,1 Mrd. Euro und 13.678 Einheiten.