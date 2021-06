Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Die Beziehungen zwischen

den USA und China werden von zentraler Bedeutung für die Gestaltung des globalen

Handels sein



Neue Technologien werden den globalen Handel und die Handelsfinanzierung weiter

verändern





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das neue Zeitalter des Protektionismus gilt als SchlüsselrisikoNachhaltigkeit steht trotz der Pandemie weiterhin ganz oben auf der politischenund unternehmerischen Agenda. Die CO2-Preisgestaltung wird sich zu einemglobalen Schlüsselthema entwickeln.Den vollständigen Bericht finden Sie hier: http://www.futureoftrade.com/Der Welthandel wird sich 2021 erholen, nachdem er 2020 trotz derwirtschaftlichen Herausforderungen durch die Pandemie eine überraschendeWiderstandsfähigkeit gezeigt hat. Das betont die neueste Sonderausgabe desDMCC-Berichts Future of Trade (http://www.futureoftrade.com/) 2021 mit dem Titel"Prognosen widerlegen und die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemievorantreiben".Um die Multimedia-Pressemitteilung anzuzeigen, klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/players/uk/8910051-global-trade-defies-expectations-in-2021-latest-dmcc-report-future-of-trade/Der heute veröffentlichte Bericht hebt hervor, dass der Welthandel für einstarkes globales Wirtschaftswachstum im Jahr 2021 und darüber hinaus gerüstetist, wobei die US-amerikanische und chinesische Wirtschaft führend sein werden.Dieses Wachstum trotzt den Vorhersagen eines zweistelligen jährlichen Rückgangs,der von der Welthandelsorganisation auf 13 - 32 % geschätzt worden war. Soerholte sich beispielsweise das Außenhandelswachstum in Dubai, einem wichtigenHandelszentrum, im Jahr 2020 trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen durchdie COVID-19-Pandemie deutlich, wobei das Handelsvolumen in der zweiten Hälftedes Jahres 2020 mit 6 % gegenüber dem Vorjahr besonders stark angestiegen ist.Dubais Exportwerte stiegen im Jahr 2020 um 8 % auf Jahresbasis.Ahmed Bin Sulayem, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer von DMCC ,erklärte: 2020 waren die Aussichten für den Welthandel düster, da sich die Weltmit den Auswirkungen der Pandemie auseinandersetzen musste. Heute ergibt sichschon ein viel positiveres Bild, wie die Ergebnisse der neuesten Sonderausgabeunseres Berichts Future of Trade (http://www.futureoftrade.com/) - 2021 zeigen.Doch auch wenn der Welthandel seine Widerstandskraft deutlich gemacht hat,befindet er sich gleichzeitig inmitten tiefgreifender Veränderungen.Technologie, die Veränderung des Konsumverhaltens, der Kampf gegen denKlimawandel und die Geopolitik werden in den kommenden Jahren maßgeblich zuseiner Umgestaltung beitragen. In diesem Zusammenhang gibt unsere Studie eine