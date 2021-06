Ratingen (ots) - Das Verisure Alarmsystem (https://www.verisure.de) mit dem

ZeroVision (https://www.youtube.com/watch?v=JQBm06pMmaQ) ® Sichtschutz hat die

Experten-Jurys des World Smart Home Awards

(https://worldsmarthomeawards.com/en/winner) sowie des GIT Sicherheit Awards

(https://www.pro-4-pro.com/de/specials/gsa.html) überzeugt. Bei den GIT

Sicherheit Awards hat es das Alarmsystem von Verisure unter die Finalisten der

Kategorie "Smart Home & Residential" geschafft und stellt sich nun dem Votum der

Sicherheitsbranche. Bei den World Smart Home Awards steht Verisure bereits als

Gewinner fest, in der Kategorie "Security - Smart Alarm Systems". Die

Nominierung wie auch der gewonnene Award setzen die ansehnliche Reihe an

Auszeichnungen für das Sicherheitssystem fort: im Frühjahr dieses Jahres war

mehreren Produkten von Verisure sowie auch den dazugehörigen Arlo Kameras

zuletzt der Red Dot Design Award verliehen worden.



World Smart Home Award für smarte Sicherheit





Die Expertenjury des World Smart Home Awards besteht aus Fachjournalisten, dielangjährige Erfahrung im Testen von Smart Home Produkten haben. In der Kategorie"Security - Smart Alarm Systems" entschieden sie sich dieses Jahr für dieRundum-Sicherheitslösung von Verisure. Mit seiner einzigartigen Kombination ausmoderner Sicherheitstechnologie und menschlichem Einsatz schützt dieses zu einemerschwinglichen Preis Privatpersonen, Familien und Kleinunternehmen. Bei einemAlarm prüfen qualifizierte Mitarbeiter in der VdS-zertifizierten Notruf- undServiceleitstelle (NSL) rund um die Uhr über Ton und Bild, was passiert ist, undbieten im Ernstfall sofort die passende Hilfe. Bei Einbruch wird nicht nur diePolizei gerufen, sondern auch gehandelt: Das Auslösen des ZeroVisionSichtschutzes vertreibt Einbrecher effektiv.Finalist der GIT Sicherheit AwardsDie Jury des GIT Sicherheit Awards mit Vertretern von BHE, TÜV, VDMA, ZVEI,Integratoren und Anwendern hat das Verisure Alarmsystem ebenfalls ausgewählt.Der europäische Markführer für Rundum-Sicherheit steht mit seinem smartenAlarmsystem und dem Verisure KeyFob nun im Finale und erwartet das Ergebnis deraktuellen Abstimmung, an der man sich noch aktiv beteiligen kann. Bei dem KeyFobhandelt es sich um eine Notfalltaste zum Umhängen, so dass auch Ältere oderMenschen mit Handicap jederzeit die VdS-zertifizierte Notrufleitstellekontaktieren und um Hilfe bitten können. Auf Knopfdruck prüfen NSL-Mitarbeiterdie Lage und entsenden nach Bedarf sofort Notarzt, Rettungskräfte oder Polizei.Auch bleibt der Verisure-Operator solange mit der Person verbunden, bis dieGefahrensituation behoben ist. Wer bei der Abstimmung mitmachen möchte, findet